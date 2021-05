Le taux de fécondité aux États-Unis tombe à un niveau record; Les avantages “ pro-famille ” de style européen n’offrent pas de panacée ⋆ .

Les démographes et les décideurs qui se démènent pour faire face à la chute du taux de fécondité aux États-Unis devront peut-être reconsidérer une solution souvent vantée: les politiques «pro-famille» qui ont longtemps dominé en Europe occidentale – sans produire les pics de fécondité prévus.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont rapporté ce mois-ci que le taux de fécondité du pays pour 2020 était «en baisse de 4% par rapport à 2019», ce que l’agence a qualifié de «nouveau record pour les États-Unis».

La sagesse politique conventionnelle affirme depuis des années que les faibles taux de natalité peuvent être liés à un manque de politiques telles que la gratuité des services de garde et d’éducation du gouvernement, des congés de maternité et de paternité généreux et d’autres initiatives gouvernementales qui allègent le fardeau financier de la maternité.

Les partisans ont fondé de telles hypothèses sur des études qui prétendaient trouver des liens entre des politiques familiales généreuses et des taux de fécondité plus élevés. Des données telles que la conclusion d’un sondage du New York Times de 2018 selon laquelle les hommes et les femmes en âge de procréer ont régulièrement cité des problèmes financiers comme une raison pour avoir moins ou pas d’enfants ont également été présentées comme preuves.

Ces croyances ont longtemps motivé les décideurs à essayer de mettre plus d’argent entre les mains des familles afin d’augmenter le taux de fécondité. Le sénateur de l’Utah, Mitt Romney, a déclaré en mars de cette année qu’il favorisait l’augmentation des programmes de bien-être en partie pour «inciter les gens à avoir des enfants et à maintenir notre population», un refrain familier parmi les défenseurs de la politique familiale.

Pourtant, dans l’ensemble, les années de données n’indiquent pas une corrélation claire entre des politiques publiques généreuses et des taux de fécondité plus élevés, du moins pas à un niveau qui répondrait aux principales préoccupations démographiques et démographiques.

La question est de savoir ce que les démographes appellent le «taux de remplacement», ou le taux de fécondité auquel les sociétés doivent se propager pour assurer une population stable. Les experts disent que les femmes doivent avoir en moyenne 2,1 enfants pour produire une population qui ne diminue pas et qui ne croît pas.

De nombreux pays dotés de politiques de protection de la famille expansives ne présentent pas de taux de fécondité de remplacement. La London School of Economics and Political Science dans une enquête de 2019 a classé la Suède, l’Islande et la Norvège dans les trois premières places en Europe pour les politiques familiales globales; les trois pays, selon la Banque mondiale, sont actuellement bien en deçà du taux de remplacement. La Norvège n’a pas dépassé ce taux depuis 1975, la Suède depuis 1991; L’Islande l’a dépassé aussi récemment qu’en 2010 avant de rejoindre les deux pays dans une chute brutale.

D’autres pays d’Europe occidentale montrent un manque similaire de corrélation entre les politiques familiales et la fécondité. En 2019, l’UNICEF a identifié l’Estonie comme offrant 85 semaines de congé de maternité à plein salaire; la fécondité y est tombée en dessous du taux de remplacement à la fin des années 80 et ne l’a pas dépassée depuis. La Hongrie offre 72 semaines de congé payé aux mères; ce pays n’a pas connu de taux de remplacement depuis le milieu des années 70.

Nicolas Ziebarth, professeur au département d’analyse et de gestion des politiques de l’Université Cornell, a déclaré que les études relativement peu nombreuses qui ont examiné les effets de la politique familiale sur les taux de fécondité ont trouvé «des effets plutôt faibles à court terme».

Notant que «les taux de natalité sont beaucoup plus élevés aux États-Unis malgré le manque de politiques familiales généreuses et les coûts élevés», Ziebarth a suggéré que «beaucoup dépend de la culture et des normes sociales».

«Je pense qu’il est juste de qualifier le débat politique de non concluant», a-t-il déclaré. «Mon résumé personnel est que les politiques familiales sont importantes, mais probablement lentement et à long terme, alors que peu de familles auront un autre enfant (ou décideront d’avoir des enfants) à court terme, simplement parce que les options de congé parental sont devenues plus généreuses.»

«Une question ouverte, à mon avis, est de savoir comment de telles politiques affectent la fertilité à long terme», a-t-il déclaré. «Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet.»

Alaka Basu, professeur au Département du développement mondial de Cornell, a déclaré que la science démographique antérieure supposait que «une fois que la baisse de la fécondité commence dans une société et que les taux de natalité chutent d’environ 10%, de nouvelles baisses sont inévitables et généralement irréversibles». Les preuves de cette théorie ont été «mitigées», a-t-elle déclaré, mais en grande partie conformes à cette théorie antérieure.

«Il semble qu’une fois que les femmes éprouvent la« liberté »de moins de naissances, elles ne sont pas très désireuses de retourner à une procréation accrue», a déclaré Basu.

«Le seul contre-exemple auquel je puisse penser est la Suède», a-t-elle poursuivi, «qui, grâce à une expansion des politiques favorables à la famille il y a quelque temps, a connu au moins une augmentation temporaire de la fécondité plus proche des niveaux de remplacement dans les années 1990 et 2000.»

Pourtant, “la fécondité suédoise commence maintenant à baisser”, a-t-elle ajouté, “il n’est donc pas certain que la réponse aux politiques favorables à la famille soit indéfiniment positive.”

Basu a suggéré que les décideurs politiques pourraient se concentrer sur «un plus grand soutien aux femmes qui veulent devenir enceintes mais qui ne le peuvent pas pour des raisons biologiques ou sociales», en mettant l’accent sur «un plus grand soutien aux technologies de procréation assistée» ainsi que «un soutien social et médical plus important pour la procréation. les désirs des femmes de familles non conventionnelles », comme les femmes célibataires et les lesbiennes.

«Dans l’ensemble cependant», a-t-elle dit, «je pense que les changements sociaux et comportementaux accompagnant une faible fécondité mettront plusieurs années à s’inverser vers la revalorisation de la maternité et en particulier des naissances multiples.»

Le CDC, dans son rapport de ce mois-ci, a noté que l’indice synthétique de fécondité aux États-Unis était «de nouveau en dessous du taux de remplacement» l’année dernière.

«Le taux est généralement inférieur au taux de remplacement depuis 1971», a déclaré l’agence, «et a constamment été inférieur au taux de remplacement depuis 2007.»