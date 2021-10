Le taux de fidélité de l’iPhone continue de dépasser 90 %, selon de nouvelles données CIRP

Apple est depuis longtemps l’une des marques de smartphones les plus dominantes en termes de fidélité à la marque. De nouvelles données publiées aujourd’hui par les analystes de Consumer Intelligence Research Partners montrent que les fans d’Apple restent fidèles à Apple, 90% des acheteurs d’iPhone restant avec Apple.

Selon les données, Apple représente un peu moins de la moitié de toutes les ventes de smartphones aux États-Unis au cours des trois dernières années. Dans la même période, Samsung a capté un peu plus de la moitié des ventes d’Android. Les données indiquent qu’Apple a représenté 43 % des ventes de smartphones aux États-Unis au cours des trois dernières années, contre 31 % pour Samsung et 9 % pour LG.

En termes de fidélité, les données du CIRP montrent que les taux de fidélité d’Apple, c’est-à-dire le pourcentage de clients achetant un iPhone dont l’ancien smartphone était également un iPhone, se maintiennent à 90 %. La fidélité à la marque pour les fabricants Android n’est pas aussi élevée, car il est plus facile de changer de marque au sein de l’écosystème Android. Cela étant dit, la fidélité globale à Android est également d’environ 90%.

La fidélité à la marque aide à expliquer les tendances des parts globales. Apple a eu la fidélité à la marque la plus élevée, mesurée par le pourcentage de clients achetant un nouvel iPhone d’Apple dont le smartphone précédent était également un iPhone. Apple a vu ses taux de fidélité dépasser les 90 % au cours des trois dernières années.

Changer de marque au sein du système d’exploitation Android est plus facile que de basculer entre Android et iOS, et la fidélité à chaque système d’exploitation est restée à environ 90 % au cours des dernières années. Néanmoins, parmi les smartphones Android, Samsung a la fidélité la plus élevée, avec environ les deux tiers des acheteurs de Samsung ayant possédé un autre Samsung immédiatement auparavant. Alors que Samsung maintenait ses utilisateurs fidèles, Motorola et LG ont constaté une baisse de la fidélité, une tendance quelque peu à la baisse depuis l’année se terminant en septembre 2019.