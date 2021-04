Le taux de financement Bitcoin devient négatif une fois le test de 48 000 $ – Était-ce un piège à ours?

24 avril 2021 07:21 & nbspUTC

La valeur du Bitcoin est à plus de 20% loin de son niveau incomparable, mais le taux de financement négatif actuel sur les contrats à terme BTC offrirait peut-être aux taureaux un avantage singulier.

Alors que Bitcoin (BTC) a perdu le support de 52000 dollars le 22 avril, le taux de financement des contrats à terme est entré dans un terrain négatif. Cet état de fait inhabituel amène les shorts, les investisseurs à la recherche d’une réduction de valeur, à payer des frais toutes les huit heures.

Bien que la vitesse elle-même soit légèrement dommageable, cette affaire incite les bureaux d’arbitrage et les fabricants du marché à acheter des contrats perpétuels (swaps inverses) tout en commercialisant les contrats mensuels à plus long terme. Plus le levier semi-permanent est bon marché, plus les taureaux sont incités à ouvrir des positions, ce qui en fait un «leurre d’ours» idéal.

Le graphique supérieur à montre cependant qu’un taux de financement négatif est rare et qu’il ne dure généralement pas longtemps. comme le montrent les données récentes du 18 avril, cet indicateur ne doit pas être habitué à prédire les fonds du marché, du moins pas de manière isolée.

Unité de surface des contrats à terme mensuels plus élevée adaptée aux méthodes à plus long terme

Les contrats à terme ont tendance à se négocier avec une prime – au moins sur des marchés neutres à haussiers u2014 et cela se produit pour chaque qualité, ainsi que pour les matières premières, les actions, les indices et les devises.

Cependant, les crypto-monnaies ont récemment durci une prime annualisée de 60% (base), prise en compte extrêmement optimiste.

Contrairement au contrat perpétuel (swap inverse), les contrats à terme mensuels n’ont pas de taux de financement. En conséquence, leur valeur peut être extrêmement en désaccord avec les échanges au comptant réguliers. Ces contrats à calendrier fixe éliminent les fluctuations observées dans les taux de financement et créent l’instrument le plus simple pour les méthodes à plus long terme.

Comme le montre le graphique supérieur à, notez cependant que la prime (base) des contrats à terme à 1 mois est entrée dans des niveaux dangereusement surendettés, ce qui épuise les chances de méthodes optimistes.

Même ceux qui avaient précédemment acheté des contrats à terme dans l’attente d’un rallye supplémentaire supérieur au sommet incomparable de 64 900 $ étaient incités à couper leurs positions.

La valeur inférieure des méthodes optimistes pourrait définir des pièges à ours

Bien qu’une valeur de 30% ou plus pour ouvrir des positions longues soit préventive pour de nombreuses méthodes optimistes, car le taux de base glisse en dessous de 18%, il devient toujours moins cher d’acheter des contrats à terme longs que d’obtenir des choix de décision. Ce marché des dérivés de 11 milliards de dollars est historiquement terriblement cher pour les taureaux, principalement en raison de la forte volatilité caractéristique de la BTC.

Par exemple, acheter une protection supérieure en utilisant une possibilité de décision de 60 000 $ pour le 25 juin coûte actuellement 4 362 $. cela implique que la valeur doit augmenter à 64 362 $ pour que son acheteur puisse en tirer profit – une augmentation de 19,7% par rapport à 50 423 $ en 2 mois.

Bien que le contrat de possibilité de décision offre un effet de levier infini sur une petite position directe, il a moins de sens pour les taureaux que la prime à terme de 3% du mois de juin. Une position longue à effet de levier 5x peut générer un gain de 120% si BTC réussit à atteindre 64362 $ identiques. Pendant ce temps, l’acheteur de la possibilité de décision de 60000 $ aurait besoin que la valeur de Bitcoin atteigne 77750 $ pour un bénéfice identique.

Par conséquent, alors que les investisseurs n’ont aucune raison de célébrer la correction de 27% survenue au cours des 9 derniers jours, les investisseurs interpréteraient peut-être cette décision comme un «verre à moitié plein».

Plus les prix des méthodes optimistes sont bas, plus les taureaux sont incités à aligner un «piège à ours» idéal, ravitaillant Bitcoin vers un support plus tranquille de 55 000 $.

