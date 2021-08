Le taux de hachage Bitcoin rebondit de 95,5% dans les 6 semaines suivant l’exode de la Chine

La reprise peut également être observée dans le prix, qui est en hausse de 57% par rapport au plus bas de la fin juin, et les frais de transaction Bitcoin moyens, qui visent désormais 3 $.

Alors que le prix du Bitcoin se situe entre 44 000 et 48 000 $ après s’être remis d’un creux de 29 300 $ le 20 juillet, les frais moyens visent désormais 3 $ après avoir conservé environ 2 $ en juillet et la première moitié d’août.

Les frais de transaction Bitcoin moyens ont culminé à 62,77 $ par transaction le 21 avril.

Cependant, outre le manque d’activité sur la chaîne alors que le marché se calme avec des prix qui ne se redressent pas, la solution de couche 2 Lightning Network est la raison des transactions bon marché sur le réseau.

Le Lightning Network connaît une croissance exponentielle et détient actuellement plus de 2 285 BTC dans ses canaux, enregistrant une augmentation de 30% depuis la mi-juillet et un énorme 165% au cours des six derniers mois.

Au milieu de l’adoption accrue de Bitcoin cette année, nous constatons également une croissance massive de Lightning Network, qui est probablement due en partie aux faibles frais de transaction sur la chaîne, selon Arcane Research.

Le nombre de canaux et de nœuds sur le LN a également augmenté de 72,3 % et 582 %, respectivement, pour atteindre 60 208 et 14 137. Étant donné qu’environ 27,8% de tous les canaux LN sont privés, selon le rapport 2020 de BitMEX Research, ces chiffres sont probablement encore plus élevés.

Le marché de la cryptographie s’est rallié à Bitcoin atteignant un nouveau record historique d’environ 65 000 $ à la mi-avril, pour ensuite connaître une baisse au cours des deux prochains mois après la répression de la Chine contre l’exploitation minière de Bitcoin et le PDG de Tesla, Elon Musk, faisant part de ses inquiétudes. sa consommation d’énergie.

Depuis le creux de la vague fin juin, les retombées de l’interdiction de la Chine et les inquiétudes de Musk se sont apaisées, et les pièces sont passées de mains faibles à mains fortes.

Ce résultat n’est pas seulement visible dans le prix, qui est en hausse de 57% par rapport au plus bas du 22 juin, mais peut également être vu dans la forte reprise du taux de hachage du réseau.

Fin juin, le taux de hachage est tombé à environ 68 TH/s, soit une baisse de 65,5% par rapport à la mi-mai ATH de 197,6 Th/s, selon Bitinfocharts. Mais depuis lors, nous avons gagné en puissance à environ 133 Th/s, faisant état d’une augmentation de 95,5%, car les mineurs qui ont été contraints de fermer leurs opérations en Chine reviennent maintenant en ligne.

Le réseau Bitcoin récupère rapidement. 30-40% d’augmentation des RH depuis l’exode chinois il y a seulement 6 semaines. Nouvelles opérations en ligne. pic.twitter.com/A4ZDck3bED – Charles Edwards (@caprioleio) 17 août 2021

Commentant le taux de croissance du taux de hachage, Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, a noté,

« Compte tenu de l’actualité chinoise et de la répression réglementaire, cette croissance est très rapide. Si la situation en Chine ne s’était pas produite en mai, nous nous attendrions à ce qu’elle soit plus élevée. »

Autrefois plaque tournante minière, la Chine a déplacé les mineurs de crypto-monnaie hors du pays et à l’étranger vers les États-Unis, le Kazakhstan, le Québec et d’autres régions où l’électricité est bon marché. Le Texas est l’une de ces régions dont le gouverneur Greg Abbott a signé un projet de loi en juin qui place la cryptographie sous le droit commercial, facilitant ainsi le fonctionnement des entreprises de cryptographie dans l’État.

« Le Texas sera le leader de la crypto-monnaie ! a tweeté Abbott le même mois après que la chaîne d’épicerie texane HEB a annoncé qu’elle installerait des kiosques cryptographiques dans certains de ses magasins.

De plus, 20 % de l’énergie au Texas provient de l’énergie éolienne, une alternative beaucoup plus verte à l’exploitation minière en Chine, où les deux tiers de l’électricité proviennent du charbon, ce qui la rend attrayante pour les mineurs.

« Nous voyons du mouvement maintenant, nous voyons beaucoup d’intérêt. On comprend pourquoi cet intérêt est là. Mais nous ne savons tout simplement pas quel est l’avenir de l’extraction de bitcoins », a déclaré Kevin Brendle, le plus haut responsable élu du comté de Dickens, dans une interview. “Je pense que la plus grande préoccupation en ce moment est de savoir combien de temps, dans quelle mesure l’industrie se maintiendra.”

