Le taux de hachage de Bitcoin Mining fait un retour

Le prix du Bitcoin ne montre peut-être pas de signes de force, bloqué à environ 31 000 $, mais le taux de hachage minier se redresse enfin.

Au cours d’un mois, le taux de hachage a enregistré une baisse de 65,5% par rapport à 197,6 Th/s, un record historique atteint à la mi-mai après que la Chine ait réprimé l’extraction de crypto-monnaie. Cette répression a conduit les mineurs à fermer leurs opérations en Chine et à déménager à l’étranger.

Le taux de hachage a atteint son plus bas fin juin, autour de 65 Th/s. Maintenant que les mineurs se connectent, se sont installés en Amérique du Nord et utilisent principalement des sources d’énergie renouvelables, le taux de hachage augmente progressivement.

Actuellement, le taux de hachage est supérieur à 100/Th/s, selon Bitinfocharts.

Avec une difficulté d’environ 14,36 milliards de dollars, un niveau vu pour la dernière fois il y a un an, le temps de bloc moyen est également revenu à la normale de 10 minutes après avoir atteint 25 minutes le mois dernier.

Le nombre de transactions dans la blockchain par jour qui est tombé aux niveaux de fin 2015 à environ 120 000 fin juin alors que le volume des transactions et la volatilité continuent de baisser est actuellement supérieur à 225 000. Il est cependant en baisse dès le début de 2021.

De même, le nombre d’adresses actives (uniques) par jour, qui a baissé d’un peu moins de 475 000, est actuellement d’environ 750 000 depuis le pic de la mi-avril de près de 1,2 million lorsque le prix du Bitcoin était d’environ son ATH de près de 65 000 $.

Les frais de transaction moyens de Bitcoin sont également tombés à seulement 3,2 $, 0,0001 BTC, alors qu’ils étaient d’environ 63 $ le 21 avril.

Pendant ce temps, c’est en fait la solution Lightning Network de couche 2 qui connaît une capacité record de 1 850 BTC, 22 862 nombre de nœuds, ce qui est un nouveau record identique au nombre de 56 638 canaux, selon 1ML.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.