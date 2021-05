Extraction de Bitcoin

Le taux de hachage de Bitcoin prend un autre coup alors que le minage de crypto-monnaies en Mongolie intérieure entre en vigueur

Ceci est positif pour l’industrie de la cryptographie, car la Mongolie intérieure est le deuxième producteur de charbon de Chine, et une telle décision poussera les mineurs de Bitcoin à utiliser des sources renouvelables.

Le taux de hachage du réseau Bitcoin est à nouveau en baisse, en baisse de moins de 30% par rapport à son niveau record il y a une semaine, selon Bitinfocharts.

Cependant, ce ne sont que des valeurs brutes, et les chiffres précis, la moyenne sur 7 jours, ont été beaucoup plus faibles.

Déjà, le taux de hachage est de retour à 145 Th / s, contre 120 Th / s mercredi mais toujours en baisse par rapport à 172 Th / s le 13 mai. Pendant ce temps, la difficulté est à un niveau record, et le temps de blocage qui avait grimpé à 14,4 minutes revient maintenant aux dix minutes normales.

Cette dernière baisse du taux de hachage est survenue au milieu de l’effondrement de 55% du prix du Bitcoin, qui est passé à 30000 USD sur Coinbase et sur certains échanges aussi bas que 28000 USD. Cette baisse, en partie, a été propulsée par la Chine interdisant au Bitcoin FUD de réintégrer le marché.

Cependant, comme nous l’avons signalé, Li Bo, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBoC), avait déclaré le mois dernier au Forum de Boao que Bitcoin est un investissement alternatif et que les autorités étudient comment le réglementer.

L’une des raisons de cette baisse de la puissance minière utilisée pour sécuriser le plus grand réseau pourrait être la Mongolie intérieure qui ferme les entités minières de crypto-monnaie qui entreront en vigueur cette semaine.

Cependant, cette directive de la Commission du développement et de la réforme de la Mongolie intérieure avait déjà été publiée il y a quelques mois. Les mineurs de la région avaient déjà déplacé leurs machines vers d’autres régions humides.

L’agence de planification économique de la région sévit contre les entreprises minières, les mineurs se déguisant en centres de données pour bénéficier d’un traitement fiscal et tarifaire préférentiel, les propriétaires abritant des activités minières et ceux qui utilisent illégalement des alimentations électriques.

La région septentrionale de la Chine, la Mongolie intérieure, appelle à des rapports plus complets sur l’extraction de crypto-monnaies.

«Il s’agit de jouer pleinement le rôle de supervision publique», précise un avis publié cette semaine par l’agence. Il a également partagé ses numéros de téléphone et ses adresses e-mail pour que les gens signalent des cas de monnaie numérique minée.

C’est bien parce que la Mongolie intérieure est le deuxième producteur de charbon de Chine, et une telle décision pourrait aider les mineurs de Bitcoin à utiliser des sources renouvelables.

«Le hashrate de l’ensemble du réseau chinois est d’environ 50%, mais l’utilisation d’énergie propre en Chine a également dépassé 50%. Le Sichuan utilise principalement l’hydroélectricité », a déclaré la publication locale Wu Blockchain.

