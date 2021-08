Le taux de hachage de BTC récupère 50% car les données suggèrent que le marché est prêt pour des prix plus élevés

in

Les données en chaîne montrent que Bitcoin connaît une forte reprise, à la fois en termes de puissance de hachage et de fondamentaux. Le marché se prépare-t-il à un second semestre 2021 explosif ?

Approfondissons.

Le taux de hachage BTC se redresse alors que les mineurs quittent la Chine

Le taux de hachage de Bitcoin est sur une pente constante alors que les mineurs fuyant la Chine rallument leurs plates-formes. Depuis le creux de juin d’environ 84 exahashs par seconde (EH/s), le taux de hachage a augmenté de 50%, renforçant le fait que Bitcoin est finalement hostile aux régimes de pays agnostiques.

Regarde le article complet ici !

Solde BTC sur les tendances commerciales à la baisse

Les données en chaîne sont utiles pour contextualiser l’action des prix, qui à son tour fournit la base des attentes de prix, la profondeur des retraits potentiels et la santé globale du marché.

Au 30 août, le solde du bitcoin sur les échanges forme de nouveaux plus bas.

Les données impliquent que les investisseurs et les commerçants retirent des liquidités du marché et les stockent au froid, où ce bitcoin est moins susceptible d’être dépensé. En d’autres termes, plus de bitcoins sur les échanges signifie moins de pression de vente.

Si la tendance se poursuit, c’est assez haussier et aide à mettre un « plafond » sur les scénarios baissiers possibles.

USDT (Tether) Solde sur les ticks les plus élevés de la bourse

Dans le même temps, l’USDT augmente. Plus précisément, le 23 août, les soldes Tether sur les échanges sont passés de 4,8 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars le lendemain.

Une explication pourrait être que les investisseurs ont changé leurs positions à la barre des 50 000 $ sur le stablecoin. Bien que cela fasse probablement partie de l’explication, l’USDT n’est pas simplement assis sur les bourses, il est activement en hausse.

Le graphique ci-dessus montre l’évolution de la position nette de l’USDT sur toutes les bourses, avec une moyenne de près de 2 milliards de dollars d’entrées nettes par jour.

C’est de la poudre sèche.

Les investisseurs à long terme doublent

Enfin, les forks Bitcoin doublent également.

Lorsque l’évolution de la position nette du détenteur de Bitcoin est négative, on dit que les investisseurs à long terme vendent. Mais lorsque le changement de position nette devient positif, les investisseurs à long terme acquièrent des bitcoins.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, ces résultats semblent aller à l’encontre du dernier bulletin, où nous discutions de la possibilité d’une autodestruction au début d’un nouveau mois provoquée par la faiblesse des marchés traditionnels.

Depuis lors, le BTC / USD est retombé à 46 300 $, pour reculer à 49 600 $ quelques jours plus tard avant de se calmer à nouveau. Bien qu’une période de consolidation puisse encore être en jeu, la ligne à 46 000 $ tient toujours comme support au moment de la rédaction.

L’action des prix et les données en chaîne commencent également à ressembler aux périodes d’accumulation précédentes au cours desquelles le marché se prépare pour la prochaine étape supérieure. Nous avons observé une action des prix relativement agitée en août-septembre 2020, au cours de laquelle les acteurs du marché ont accumulé du Bitcoin et canalisé des pièces stables vers les bourses, prêts à injecter des capitaux sur le marché.

En tant que tel, il ne s’agit pas tant d’un changement de biais que d’une reconnaissance du fait que les données sur la chaîne ne suggèrent pas que la course haussière est terminée. Au contraire, cela montre l’optimisme des investisseurs et la préparation du marché pour les bitcoins et les crypto-monnaies.

D’un point de vue technique, 46 000 $ restent la ligne dans le sable pour les gains à court terme, avec 49 000 $ offrant une faible résistance sur la période. S’il est capturé, le dernier bloc de ventes qui a caractérisé le moment charnière où le marché a tourné en mai sera ouvert au public. À toutes fins utiles, 57 200 $ est le dernier niveau de résistance avant de nouveaux sommets historiques. Lorsque ce bloc de commandes sera finalement capturé, la première zone de prise de bénéfices serait le niveau d’extension de 1 618 fib, qui se situe à 88 000 $. J’espère que ce nombre est l’objectif de prix minimum pour la fin de l’année.

Les perspectives haussières à moyen terme deviennent fragiles si le support clé de janvier à 42 100 $ et le niveau psychologique à 40 000 $ ne parviennent pas à soutenir les prix en cas de vente massive.

Quoi qu’il en soit, la chaîne de preuves renforce les arguments en faveur de la poursuite au moment de la rédaction de cet article. Cela peut changer à l’avenir, il est donc essentiel de surveiller les marchés et de les mettre à jour.

Si vous pensez que d’autres pourraient bénéficier de cette analyse, partagez-la.

Les taureaux ouvrent la voie.

Je te vois plus tard.

Connectez-vous directement à : Telegram