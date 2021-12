Le taux de l’or chute alors que la spéculation de la FED maintient la pression sur les métaux, attendez-vous à ce que les prix baissent latéralement

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, tandis que les prix de l’or au comptant au COMEX ont chuté de plus de 1% à 1783 $ l’once pour la semaine. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la baisse, la plupart des matières premières du segment non agricole ayant continué à baisser pendant la semaine. Les prix des lingots se sont échangés faiblement, l’argent ayant chuté le plus après la vente des métaux de base. Les métaux de base se sont échangés de manière mitigée en raison des inquiétudes liées à la demande et de la baisse des stocks qui ont plafonné la baisse. Les prix du pétrole brut ont perdu beaucoup en raison de la pression accrue de l’offre et des inquiétudes liées à la croissance de la demande concernant le virus omicron.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, tandis que les prix de l’or au comptant au COMEX ont chuté de plus de 1% à 1783 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de février sur MCX ont terminé en baisse de 0,07% à Rs. 47925 par 10 grammes de plafonnement à la baisse sur la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a terminé en baisse de 0,40% à 75,17 par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des sorties de fonds alors que les avoirs des actions aurifères SPDR sont tombés à 984 tonnes par rapport aux 993 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 13737 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont prolongé leur baisse, les prix de l’argent au comptant au COMEX ayant chuté de 2,73 % à 22,52 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver March ont baissé de 2,22% à Rs. 61567 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont sous-performé l’or, la vente de métaux industriels à la demande s’inquiétant de la menace virale. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 2309 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés à la baisse pour la troisième semaine consécutive, le raffermissement du dollar et la spéculation de la FED ayant maintenu les métaux précieux sous pression au cours de la semaine. Les prix des lingots ont plafonné à la baisse, témoignant d’une reprise vendredi avec une baisse des rendements obligataires américains et des inquiétudes croissantes concernant le virus omicron à travers le monde. Le Fonds monétaire international a même déclaré que la variante Omicron était susceptible de renforcer la décision du FMI de revoir à la baisse les prévisions de croissance mondiale qu’il avait faites en octobre. Les rendements des obligations à 10 ans sont tombés à 1,356 %, ce qui maintient également les rendements corrigés de l’inflation en territoire négatif, ce qui stimule les achats de métaux précieux. Les commerçants et les investisseurs attendront le résultat de la réunion du FOMC américain pour évaluer tout indice sur la hausse des taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré cette semaine aux législateurs que les responsables devraient envisager d’accélérer la réduction des achats d’obligations lors de leur prochaine réunion du 14 au 15 décembre pour conclure quelques mois plus tôt que prévu initialement.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1760 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en février ont une résistance à court terme à Rs. 47800 par 10 grammes et support à Rs. 46500 par 10 grammes. L’argent au comptant du COMEX a une résistance à court terme à 23,60 $ l’once avec un support à 21,40 $ l’once. MCX Silver March a une résistance importante à Rs. 63500 par KG et support à Rs. 59800 par KG.

Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.