Le taux de meurtres augmente, Biden DOJ risque d’aggraver les choses ⋆ .

Je veux prendre note de deux articles récents de Bill Otis sur Crime & Consequences. Le premier article rapporte des statistiques sur les meurtres dans douze grandes villes américaines en 2020. Dans dix d’entre elles, les meurtres ont augmenté de plus de 30% – allant de 74,1% à Seattle à 30,4% à Los Angeles. Les deux autres villes, Washington, DC et Las Vegas, ont également signalé des augmentations (19,4% et 14,3%, respectivement) qui, au cours d’une année ordinaire, provoqueraient des sourcils haussés, voire alarmants.

Toutes ces villes sauf une sont dirigées par un maire démocrate. L’exception est Las Vegas. Sa maire, Carolyn Goodman, est une ancienne démocrate qui s’identifie actuellement comme indépendante.

Voici les maires, à partir de 2020, des cinq villes figurant sur la liste de Bill qui ont connu une augmentation du nombre de meurtres de plus de 50% l’année dernière:

Seattle: Jenny Durkan

Nouvelle-Orléans: LaToya Cantrell

Atlanta: Bas Keisha Lance

Chicago: Lori Lightfoot

Boston: Marty Walsh (aujourd’hui secrétaire du Travail de Joe Biden)

Le deuxième article de Bill traite de la question de savoir si la race est le facteur déterminant dans les rencontres mortelles entre la police et les citoyens américains. Bill cite Rich Lowry pour la proposition que la race ne l’est pas. Lowry déclare:

[T]il cas [of black and white shooting victims] sont en grande partie indiscernables – comment ils ont commencé, comment ils se sont déroulés et, avec insistance, comment ils se sont terminés. C’est le sens général que l’on tire de la célèbre base de données du Washington Post sur les fusillades impliquant la police. En le lisant, il n’y a pas de différence raciale flagrante qui ressort, plutôt une morne similitude. Les schémas de fait qui font que les gens sont abattus par les flics, qu’ils soient blancs, noirs ou hispaniques, sont en grande partie les mêmes. Il y a les cas les plus extrêmes, lorsque des suspects s’engagent dans des batailles avec des flics. Mais pointer une arme, y compris une fausse arme, sur un officier risque également de mal finir. Il en va de même pour approcher un flic avec un couteau ou même une pipe en métal et refuser, malgré des ordres répétés, de le poser. La résistance à l’arrestation est un thème commun et, bien souvent, les personnes tuées par la police étaient manifestement perturbées mentalement. La base de données du Washington Post suggère que nous avons un problème de violence en Amérique et certainement un problème de santé mentale, mais pas – du moins pas à première vue – un problème de race.

La mort de George Floyd est conforme à ce point de vue. Bill note, selon Andy McCarthy, que les procureurs du procès Derek Chauvin n’ont même jamais laissé entendre que la race était un facteur dans la rencontre entre Chauvin et Floyd.

Pourtant, la mort de Floyd a incité le ministère de la Justice de Biden à lancer une enquête sur le «racisme systémique» dans le département de police de Minneapolis. La rencontre de Floyd avec Chauvin ne fournit aucune base pour une allégation de racisme systémique dans ce département de police, qui est dirigé par un chef de police noir, et je doute fort qu’il y ait une autre base pour l’enquête.

L’enquête n’est pas du tout anodine. En fait, il est très probable que l’intervention du ministère de la Justice à Minneapolis entraînera davantage de crimes dans cette ville, qui a subi une augmentation de 21% des crimes violents – homicides et agressions – l’année dernière. Une étude de Roland Fryer et Tanaya Devi a révélé que les enquêtes précédées par des «incidents viraux» (et la mort de Floyd est l’incident viral par excellence) ont conduit à une augmentation statistiquement significative des homicides et de la criminalité totale.

Les auteurs déclarent:

Nous estimons que ces enquêtes ont causé près de 900 homicides en excès et près de 34 000 crimes en excès. L’hypothèse principale expliquant pourquoi ces enquêtes augmentent les homicides et la criminalité totale est un changement brusque de la quantité d’activités policières. À Chicago, le nombre d’interactions entre la police et les civils a diminué de près de 90% dans le mois suivant l’annonce de l’enquête. Dans Riverside CA, les interactions ont diminué de 54%. À Saint-Louis, les activités policières auto-initiées ont diminué de 46%. D’autres théories que nous testons, telles que les changements dans la confiance de la communauté ou l’agressivité des décrets de consentement associés aux enquêtes, contredisent toutes les données de manière importante.

Les Noirs de Minneapolis veulent l’implication du ministère de la Justice dans la police de cette ville, mais pas le genre d’implication que Joe Biden, Merrick Garland et Vanita Gupta ont à l’esprit. L’année dernière, le Washington Post (oui le Post) a rapporté que les habitants du sud de Minneapolis ont appelé à une augmentation du maintien de l’ordre dans leurs quartiers. Le Post a noté que la violence à Minneapolis a monté en flèche parce que les policiers ont quitté le département en masse après la mort de Floyd.

Cette tendance ne sera qu’accélérée par une enquête sur le «racisme» dans le département. Les agents continueront de quitter le ministère plutôt que de demander aux enquêteurs du gouvernement de chercher par-dessus leurs épaules des preuves de leur «racisme». Et ceux qui ne partent pas seront fortement tentés de rester à l’écart des quartiers à forte criminalité où ils sont susceptibles de vivre des rencontres difficiles avec des criminels de carrière ou des toxicomanes drogués (ou, comme dans le cas de George Floyd, les deux).

Le ministère de la Justice de Trump a offert une aide authentique et significative au service de police de Minneapolis. Le chef de la police noire de la ville était enthousiasmé par l’offre, mais le conseil municipal a hésité.

Le ministère de la Justice de Biden propose une enquête sur le «racisme» qui est pratiquement certaine de saper davantage le moral de la police, de réduire le maintien de l’ordre (contrairement aux souhaits des résidents noirs) et de produire plus de criminalité.

C’est presque comme si la vie des noirs n’avait pas d’importance pour l’équipe Biden.