Le taux de mortalité de Covid dans l’UE est désormais 15 fois supérieur à celui du Royaume-Uni, révèle un nouveau rapport choquant | Monde | Nouvelles

Vaccins: l’Europe est “ si loin derrière le Royaume-Uni ”, selon le professeur

Le groupe de réflexion pro-Brexit, Facts4EU, a déclaré que son nouveau rapport expliquait pourquoi de nombreux pays cherchaient maintenant à contourner la Commission européenne – et réfutait les affirmations selon lesquelles la Grande-Bretagne aurait pu continuer à mener une politique de vaccination indépendante si elle n’avait pas quitté le bloc. Et l’ancien député européen du Brexit, Ben Habib, a déclaré que les révélations de Facts4EU laissaient le bloc “nulle part où se cacher”.

En utilisant les chiffres de Our World In Data et de l’Université Johns Hopkins, les experts de Facts4EU suggèrent que la probabilité de mourir du COVID-19, sur la base d’une moyenne mobile sur sept jours, était 15 fois plus élevée dans l’UE27 qu’au Royaume-Uni.

Le rapport indique que les citoyens sont:

38 fois plus de chances de mourir en Pologne 16 fois plus de chances de mourir en Italie 13 fois plus de chances de mourir en France 8 fois plus de chances de mourir en Allemagne 5 fois plus de chances de mourir en Espagne

La Commission européenne d’Ursula von der Leyen a été critiquée pour le rythme du déploiement du vaccin (Image: GETTY / Facts4EU)

Ben Habib a déclaré que le bloc n’avait “nulle part où se cacher” (Image: GETTY)

Le porte-parole de Facts4EU, David Evans, a déclaré: «Ce que nous avons montré ci-dessus, ce sont les chiffres officiels, au vendredi 23 avril 2021.

«De nombreux pays de l’UE27 suivent désormais leur propre chemin, contournant la Commission européenne.»

Il a ajouté: «Les jours de« solidarité »et d ‘« unité »semblent révolus depuis longtemps.

«Nous ne pouvons qu’espérer que l’action indépendante actuellement menée par les gouvernements individuels des pays de l’UE27 sera couronnée de succès.»

M. Evans a souligné: «Les Remainer-Rejoiners affirment que si le Royaume-Uni avait toujours été membre de l’UE, il aurait pu continuer sa propre stratégie de vaccination.

Les taux de mortalité de Covid19 ont été comparés par Facts4EU (Image: Facts4EU)

«Nous leur poserions une question simple: si c’est vrai, pourquoi les 27 pays de l’UE ont-ils suivi le programme désastreux de la Commission européenne?»

M. Habib a déclaré à Express.co.uk: «Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, beaucoup ont rapidement identifié les défaillances relatives de notre gouvernement par rapport à celles de l’Europe. Mais d’une chose, il n’y a plus aucun doute.

«Le Royaume-Uni a développé et administré un programme de vaccination de premier ordre.

«Cela est dû à des installations de recherche de premier ordre, à des sociétés pharmaceutiques et à une bonne supervision administrative, mais tout cela n’aurait été d’aucune utilité si nous étions restés dans l’UE.

«Nous aurions été gênés par le retard de l’Agence médicale européenne et l’insistance d’Ursula Von der Leyen pour que leur programme soit géré de manière centralisée. Cette administration était absolument désespérée.

Emmanuel Macron est le président de la France (Image: GETTY)

Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur (Image: France Info)

M. Habib a ajouté: «L’UE s’est débattue en cherchant à blâmer de manière variable le Royaume-Uni pour son égoïsme et AstraZeneca pour ne pas avoir fourni de doses à l’UE avant ses autres engagements.

«Jamais il ne s’est soucié d’une introspection réfléchie pour identifier et corriger ses propres défauts. Telle était sa crainte des retombées politiques de l’échec qu’il a également cherché à jeter le vaccin lui-même.

«La probabilité relative de mourir du virus en Europe, découverte par Fact4EU, ne laisse aucune place à l’UE pour se cacher.

«Il doit faire face à la réalité: lorsque l’Europe avait le plus besoin de l’UE pour améliorer son jeu, elle a échoué – fatalement.»

La Commission, dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, a fait face à d’énormes critiques pour la lenteur du déploiement de ses vaccins.

Comparaison des taux de vaccination contre le coronavirus (Image: Express)

Les chiffres de Our World in Data indiquent que samedi, 28,73 vaccinations pour 100 personnes avaient été administrées dans le bloc, soit nettement moins de la moitié de celle du Royaume-Uni, où le chiffre est de 67,14.

Néanmoins, s’exprimant hier, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a insisté sur le fait que l’Union européenne sera en mesure de produire suffisamment de vaccins pour atteindre son objectif d’immunité de sa population adulte d’ici à la mi-juillet.

La Commission européenne s’est fixé pour objectif de vacciner 70% de la population adulte de l’UE d’ici la fin de l’été, en misant sur une forte augmentation des livraisons de vaccins pour accélérer sa campagne de vaccination.

M. Breton a déclaré à l’hebdomadaire grec To Vima: «Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de produire un nombre suffisant de vaccins pour atteindre l’objectif de l’immunité collective, ce qui signifie que 70% de la population adulte aurait été vaccinée à la mi-juillet. . »

M. Habib a souligné les remarques de l’UE sur le vaccin AstraZeneca (Image: GETTY)

La Commission a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle prévoyait de conclure le plus grand accord d’approvisionnement en vaccins au monde en quelques jours, en sécurisant jusqu’à 1,8 milliard de doses de vaccin COVID-19 de Pfizer entre 2021 et 2023.

M. Breton a déclaré que plus de 400 millions de doses devraient être livrées au deuxième trimestre.

Il a ajouté: «Les États membres doivent être prêts à accélérer les vaccinations.»

M. Breton a également déclaré que la production de vaccins en Europe doublait chaque mois dans 53 installations de production et que d’ici la fin de l’année, la capacité de production annuelle atteindra trois milliards de doses avec davantage de lignes de production disponibles.