Le taux de rentrée du Covid est faible

07/12/2021 à 12h30 CEST

Nous connaissons tous des cas dans lesquels des personnes de notre environnement qui ont subi une hospitalisation pour une pathologie ont été contraintes de retourner à l’hôpital après leur sortie en raison d’une aggravation des symptômes.

Cela s’est-il passé avec le Covid-19 pendant tous ces mois ? Eh bien, c’est ce que les spécialistes de la Société espagnole de médecine interne (SEMI) ont tenté d’élucider à travers une enquête de cohorte rétrospective basée sur les données de la Registre SEMI-COVID-19.

La conclusion qu’ils ont tirée est que Dans le cas des patients atteints de Covid-19, le taux de réadmission après sortie d’hôpital à 30 jours est faible, environ 4,2% des cas.

Dans l’étude, des spécialistes en médecine interne ont également analysé les causes et les facteurs associés aux réadmissions les plus fréquentes.

Parmi ces facteurs, quatre ressortent : l’aggravation d’une pneumonie antérieure (54 % des cas), la coinfection bactérienne, la thromboembolie veineuse et l’insuffisance cardiaque.

Âge avancé et comorbidités ils étaient également associés à un risque plus élevé de réadmission.

Pour parvenir à ces conclusions, les données de 8 678 patients inclus dans le registre SEMI-COVID de 147 hôpitaux et admis entre le 1er mars et le 30 avril 2020, ont été analysées, représentant environ 10 % des patients admis en Espagne pendant cette période.

Parmi ceux-ci, 7 137 patients (82,2 %) sont sortis vivants. Dans les jours suivants, 298 patients (4,2 %) ont été réadmis. Le délai médian entre la sortie et la réadmission était de 7 jours.

Au total, 1 541 patients (17,7 %) sont décédés lors de l’admission et 35 lors de la réadmission à l’hôpital (11,7 %).

Sur les 6 839 patients sortis vivants et non réadmis, 50 sont décédés au cours du premier mois suivant la sortie (0,73 %).

Notamment les patients qui ont été vus aux urgences après la sortie de l’hôpital mais qui n’ont pas été admis n’ont pas été considérés comme des patients réadmis.

Les causes les plus fréquentes de réadmission à l’hôpital étaient, dans cet ordre :

Aggravation d’antécédents de pneumonie dans 54% Infection bactérienne (13%), Thromboembolie veineuse dans 5% Insuffisance cardiaque (5%).

De ces données, les experts déduisent que la plupart des retours à l’hôpital après la sortie sont dus à une aggravation respiratoire.

Aussi, l’âge et comorbidité (en particulier les patients asthmatiques et MPOC) étaient associés à un risque accru de réadmission.

Pour chaque patient, des informations ont été recueillies sur les données épidémiologiques, la CRP et les données sérologiques, les antécédents médicaux et médicamenteux, les symptômes et les résultats de l’examen physique à l’admission, les tests de laboratoire et d’imagerie diagnostique, le traitement, les complications pendant l’hospitalisation et la réadmission à l’hôpital.

Les motifs de réadmission ont également été enregistrés, notamment les symptômes respiratoires, la thrombose veineuse ou artérielle, l’exacerbation de maladies chroniques, la défaillance d’un organe et l’infection bactérienne.

Selon les enquêteurs, les résultats indiquent qu’« après une amélioration clinique initiale, un nombre faible mais significatif de patients se détériore et nécessite une réadmission à l’hôpital ».

En fait, le taux de réadmission dans la présente étude semble être inférieur à celui observé chez les patients admis pour d’autres raisons dans les services de médecine interne en Espagne.

Cette observation, de l’avis des chercheurs, pourrait être liée à l’âge avancé et à une plus grande comorbidité des patients hospitalisés pour des causes non liées au COVID-19 dans notre pays.

La durée des symptômes chez les patients réadmis était plus courte que chez ceux qui n’ont pas réadmis, 5 jours en moyenne contre 7 jours respectivement.

Une autre des données obtenues à partir de cette étude est que l’admission à l’USI est également associée à un risque plus faible de réadmission pour la pneumonie SARS-CoV-2.

“L’efficacité de la combinaison de certaines variables cliniques et marqueurs analytiques dans la prédiction de la réadmission à l’hôpital pourrait être un axe de recherche qui pourrait améliorer notre compréhension de l’évolution de la maladie”, concluent les chercheurs.

Cette étude a été préparée par 25 spécialistes en médecine interne et a été publiée dans Scientific Reports, sous le titre « Fréquence, facteurs de risque et résultats des réadmissions hospitalières des patients COVID-19 ».