Le taux de tests RT-PCR à Delhi est passé de 50 % en décembre 2020 à près de 90 %

Les tests RT-PCR représentent 88,50 pour cent du total des tests COVID-19 effectués jusqu’à présent en décembre, contre 50 pour cent le mois correspondant de l’année dernière, selon les données du gouvernement. Les responsables ont déclaré que l’augmentation peut être attribuée à la « crédibilité « associé aux tests RT-PCR et à une meilleure infrastructure de test par rapport à l’année dernière. Les données du gouvernement ont montré que sur 11,86 lakh tests Covid effectués jusqu’à présent en décembre, 10,49 lakh étaient des tests RT-PCR.

Le taux de tests RT-PCR est passé de 50,24 % en décembre de l’année dernière à 57,65 % en janvier, 64,81 % en février, 64,29 % en mars, 66,02 % en avril et 75,17 % en mai. Il est tombé à 71,42 pour cent en juin, 69,69 pour cent en juillet et 69,81 pour cent en août, avant d’augmenter à nouveau. Les tests RT-PCR représentaient 70,08 pour cent du total des tests effectués en septembre et 74,40 pour cent en octobre.

En novembre, 12,31 lakh (82,74 %) du total des 14,87 lakh tests effectués étaient des tests RT-PCR. L’amélioration de l’infrastructure de test au cours de la dernière année est une raison majeure de l’augmentation du nombre de tests RT-PCR, à part parce qu’il s’agit de la méthode « la plus fiable ». Désormais, de plus en plus de laboratoires effectuent des tests RT-PCR et les résultats arrivent plus tôt qu’auparavant, a déclaré un responsable du gouvernement.

Un médecin senior de l’hôpital Lok Nayak a déclaré que les autorités considéraient les résultats des tests RT-PCR comme « authentiques », que ce soit pour un voyage, une admission à l’hôpital ou pour entrer dans n’importe quel endroit. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes optent pour la RT- Tests PCR, a-t-il déclaré. Les données ont également montré que le nombre total de tests a considérablement diminué, passant d’un maximum de 25,77 lakh en avril à 14,87 lakh en novembre – le plus bas de l’année dernière.

Les responsables ont attribué cette baisse à la baisse du nombre de cas. « Naturellement, le nombre de tests a diminué après le reflux de la deuxième vague, mais nous avons continué à effectuer 50 000 à 60 000 tests chaque jour », a déclaré un responsable. Real Time Polymer Chain Reaction (RT -PCR) détecte le matériel génétique viral (ARN) et est assez précis.

Les résultats peuvent prendre jusqu’à deux jours. L’avantage de ce test est qu’il permet de détecter le virus avant même l’apparition des symptômes et permet un isolement précoce de la personne, empêchant ainsi la propagation de l’infection. RAT détecte les protéines virales au pic de l’infection. Ce test n’est pas aussi précis que le test RT-PCR standard. Un pourcentage important des personnes infectées réussissent le test RAT comme un faux négatif. L’avantage est le prix bas et la disponibilité du résultat en 30 minutes.

