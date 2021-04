Le taux de vacance atteint son plus haut niveau en 11 ans dans la région de Seattle alors que le marché des espaces de bureaux entre en mode de reprise

L’horizon de Seattle et le mont Rainier. (Photo . / Kurt Schlosser)

Nouveau rapport: Une analyse de marché pour le premier trimestre de 2021 de la société immobilière commerciale Broderick Group exprime l’optimisme qu’après un an de travail à domicile induit par une pandémie, les organisations et les employés deviendront plus confiants pour retourner au bureau dans la région de Seattle. Le groupe prévoit une augmentation de la demande et des demandes d’espace alors que les niveaux de vaccination contre le COVID-19 continuent d’augmenter, même si certaines entreprises adoptent des modèles de travail distribués et des protocoles de travail hybrides.

Principales conclusions: Même si le rapport fait référence au marché des bureaux de Puget Sound comme étant l’un des plus résilients du pays, le rebond de l’activité pré-pandémique prendra du temps et 2021 sera une «année de reprise» pour le marché.

Le taux de vacance directe de Seattle de 8,11% et le taux de vacance de sous-location de 6,4% donnent un taux d’inoccupation global combiné de 14,5%, le plus élevé que ce nombre ait été depuis 2010.

(Broderick Group Graphic) Le premier trimestre de 2020 a apporté 14 baux importants totalisant environ 456 000 pieds carrés, tandis que le premier trimestre de 2021 n’a vu que quatre baux importants totalisant environ 65 000 pieds carrés.

Croissance Eastside: À l’est de Seattle, en particulier dans le centre-ville de Bellevue, dans l’État de Washington, 2020 a été «exceptionnellement difficile», indique le rapport. Et le premier trimestre de 2021 a été «incontestablement brutal» puisque le taux de vacance est passé à 9,5% en raison d’une surabondance de surfaces de sous-location. Mais la croissance des géants de la technologie Amazon, Microsoft, Facebook et Google, une réémergence de l’activité des locataires et la montée en puissance de nouvelles tours au centre-ville de Bellevue alimentent l’optimisme pour le reste de 2021 et au-delà.

SpaceX se développe également sur l’Eastside, louant un complexe de bâtiments de 124 907 pieds carrés en cours de construction dans le Redmond Ridge Business Park.

Premier marché pour les bureaux technologiques: Un précédent rapport de CBRE, s’appuyant sur l’activité du début de 2020, a révélé que la région de Seattle était le marché n ° 1 aux États-Unis pour les bureaux technologiques, éclipsant la région de la baie de San Francisco pour la première fois depuis 2013.

Les entreprises technologiques reviennent: Alors que les grands employeurs de la technologie commencent à ramener les travailleurs dans les bureaux de la région, les observateurs immobiliers surveillent l’effet domino dans d’autres entreprises.

Le groupe Broderick a distingué Amazon, le plus grand employeur de l’État de Washington, affirmant que «leurs projets, le bonheur et le succès de leurs employés inciteront leurs concurrents et d’autres entreprises à occuper leurs bureaux plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu».

Amazon a déclaré aux employés dans une note le mois dernier qu’il s’attendait à ce que la plupart des employés des bureaux d’entreprise américains reviennent au bureau au début de l’automne. Il s’agissait de la mise à jour la plus récente sur le travail à distance depuis qu’Amazon a déclaré que les employés pouvaient continuer à faire leur travail de chez eux jusqu’au 30 juin. modèle de lieu de travail hybride. Google a annoncé cette semaine qu’il commencerait à ouvrir certains immeubles de bureaux de la région de Seattle aux employés pour un travail facultatif en personne le 20 avril.

La société immobilière Zillow Group, basée à Seattle, affirme qu’elle restera engagée dans son emplacement de bureau au centre-ville pour les personnes qui souhaitent collaborer en personne, mais qu’elle va de l’avant avec un modèle de main-d’œuvre répartie. Les projets d’embauche de plus de 2 000 employés cette année ne seront pas axés sur un siège social centralisé.