Le taux d’homicides à la Nouvelle-Orléans atteint un sommet en 14 ans après une fusillade mortelle près d’un hôtel

Un homme a été mortellement abattu vendredi à la Nouvelle-Orléans, marquant le 201e homicide de l’année dans la ville, un record en 14 ans du nombre total d’homicides dans la ville la plus peuplée de Louisiane.

La fusillade, selon NOLA.com, s’est produite près de l’hôtel Pontchartrain et était le deuxième homicide ce jour-là, provoquant des perturbations dans l’établissement.

Le 201e homicide correspond au record d’homicides de la ville en 2020. Avant 2020, ce nombre n’avait pas été atteint depuis 2007, selon les dossiers du FBI.

Le Big Easy a connu une recrudescence de la criminalité au cours de la dernière année, emboîtant le pas à une tendance croissante à la criminalité dans de nombreuses villes américaines.

La Metropolitan Crime Commission a signalé que les détournements de voiture étaient en hausse de 160 % par rapport à 2019-2021, avec des homicides et des fusillades en hausse de 80 % et 100 % respectivement.

« Selon les données UCR du FBI, les crimes violents sont en augmentation significative en Louisiane », a déclaré l’agent spécial du FBI à la Nouvelle-Orléans, Doug Williams.

La WWL4 de la Nouvelle-Orléans rapporte que le département de police de la Nouvelle-Orléans « continue de diminuer », notant une perte de « 140 agents jusqu’à présent cette année tout en n’embauchant que 41 nouveaux agents ».

Au milieu de la pandémie de COVID-19 et après la mort de George Floyd en mai 2020, une augmentation importante de la criminalité a été documentée à travers l’Amérique alors que le mouvement Black Lives Matter prenait de l’importance et que les appels se multipliaient pour financer la police. Plus tôt cette année, la Commission nationale sur le COVID-19 et la justice pénale a publié des données qui montraient une forte augmentation des homicides en 2020. Un autre rapport note que les meurtres ont augmenté de 16% dans les grandes villes de mai 2020 à mai 2021.