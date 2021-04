Le taux d’imposition mondial minimum sur les sociétés peut profiter aux États-Unis, mais pas à l’Inde

Les pertes fiscales annuelles de l’Inde dues à l’abus de l’impôt sur les sociétés sont estimées à plus de 10 milliards de dollars, selon le rapport du Tax Justice Network.

Par Rajesh Mehta

Alors que l’Inde semblait évoluer au milieu des opportunités induites par la pandémie Covid-19, la récente demande instante de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen aux pays du G20 de s’orienter vers un impôt mondial minimum sur les sociétés peut l’empêcher de réaliser une prospérité économique à long terme. La proposition américaine d’adopter un impôt mondial minimum sur les sociétés pour tenter de renverser une «course vers le bas de 30 ans» apparaît comme une solution défavorable au problème sous-jacent de l’évasion fiscale. Bien que l’argument novateur aborde une question vitale commune à de nombreux pays, la solution a cependant des effets plus néfastes pour les pays en développement.

La proposition américaine envisage un impôt mondial minimum de 21% sur le revenu des sociétés fusionné avec des exonérations annulées sur les revenus des pays qui ne réglementent pas un impôt minimum visant à dissuader le transfert des opérations multinationales et des bénéfices à l’étranger. Le plan s’adapte aux faibles taux d’imposition effectifs appliqués par certaines des plus grandes entreprises du monde. Les géants du numérique comme Apple, Alphabet et Facebook se sont appuyés sur des réseaux complexes de filiales pour extraire des bénéfices (25 à 30%) des paradis fiscaux tels que l’Irlande et les Bahamas. Des chiffres récents montrent qu’Amazon paie 11,8%, Apple 14,4% et Facebook 12,2%, ce qui est encore plus bas que les taux effectifs mondiaux. Cela a laissé les coffres du gouvernement de plus en plus courts.

Bien que la justification suggère qu’il est vital de travailler avec différents pays pour mettre fin au fardeau de la concurrence fiscale et de l’érosion fondée sur la fiscalité des entreprises, la raison de la poussée américaine semble être domestique. Il vise principalement à compenser les défauts qui pourraient résulter de l’augmentation proposée par l’administration Joe Biden du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis. Les États-Unis envisagent d’obtenir 2,5 billions de dollars dans 15 ans en faisant passer les taux d’imposition des sociétés de 21% actuellement à 28%. Cependant, le faire de manière isolée mettra les États-Unis dans une position désavantageuse vis-à-vis des paradis fiscaux. Par conséquent, il veut que chacun suive son exemple. En outre, il souhaite financer ses ambitieux projets d’infrastructure de 2 billions de dollars à partir des recettes fiscales. Avec la proposition suggérée, les États-Unis – étant de loin la plus grande économie en termes de consommation et les entreprises cherchant également à verrouiller les entreprises chez elles – visent à émerger comme un acteur dominant.

Les pertes fiscales annuelles de l’Inde dues à l’abus de l’impôt sur les sociétés sont estimées à plus de 10 milliards de dollars, selon le rapport du Tax Justice Network. Bien que la taxe de péréquation aborde les défis posés par les entreprises qui gèrent leurs activités par des moyens numériques, l’Inde est sur la même longueur d’onde que les États-Unis en ce qui concerne les questions de fiscalité numérique. Néanmoins, la suggestion de la proposition à un tel moment coûtera forcément plus que les avantages accumulés pour l’Inde.

Les multinationales sont une source d’investissements directs étrangers. Ces entreprises contribuent à générer une demande grâce à une utilisation efficace des ressources et à créer des emplois dans les pays à faible revenu. Les nations ont utilisé leur liberté de fixer les taux d’imposition des sociétés pour attirer de telles entreprises. Des pays plus petits comme l’Irlande, les Pays-Bas et Singapour ont attiré des entreprises libres en offrant des taux d’imposition des sociétés peu élevés. Le taux d’imposition minimum mondial mettra fin à toutes les opportunités pour ces pays dont la seule arme pour attirer ces entreprises est une baisse des impôts. Dans un monde où il y a des inégalités de revenus entre les zones géographiques, un taux d’imposition mondial minimum sur les sociétés pourrait évincer les opportunités d’investissement.

L’Inde s’est déjà engagée de manière proactive avec les gouvernements étrangers dans des accords d’évitement de la double imposition, des accords d’échange d’informations fiscales et des conventions multilatérales pour combler les lacunes. Cette proposition d’un taux d’imposition commun n’apporte donc aucun avantage supplémentaire à l’Inde. L’évasion fiscale restera un problème préoccupant pour l’économie mondiale. Il sera en outre problématique d’appliquer une telle politique dans un pays structuré par le gouvernement fédéral comme l’Inde. Un taux d’imposition plus bas est un moyen pour l’Inde de stimuler l’activité économique. Si la proposition entre en vigueur, l’Inde pourrait connaître une gueule de bois économique plus longue que d’autres pays développés ayant moins de capacité à offrir des méga plans de relance. Le multilatéralisme échouera encore davantage dans une telle politique fiscale. La politique créera des nantis et des démunis à travers le monde.

Selon la théorie économique, les États-Unis ont raison de revendiquer une situation gagnant-gagnant pour toutes les nations. Cependant, dans le monde réel, la politique créera des obstacles indésirables aux trajectoires de croissance de nombreux pays en développement, en particulier en Inde. Dans les moments cruciaux d’urgence sanitaire d’aujourd’hui, des politiques inclusives et inconditionnelles doivent être conçues à la place de tels plans tournés vers l’intérieur et protectionnistes. La politique elle-même pose une question sur la mondialisation car il ne sera bénéfique que pour les États-Unis de devenir un monopole. En tant que nation, nous devons donc restreindre la mise en œuvre de la politique. Pour assister à des liens mondiaux plus forts dans les temps à venir, il est impératif que les États-Unis reconsidèrent leur proposition au plus tôt.

L’auteur est consultant et chroniqueur travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Les opinions sont personnelles

