Le taux d’inflation américain atteint 6,8 % en novembre, un sommet de quatre décennies ; Bitcoin saute

Après la publication des données de l’IPC d’octobre, le bitcoin a grimpé de près de 3 000 $ pour imprimer rapidement un nouveau record historique de 68 950 $. Mais en quelques heures, le mouvement s’est complètement inversé et les prix ont chuté alors que de plus en plus de commerçants se sont tournés vers la conséquence logique d’une inflation plus rapide : le resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale qui pourrait freiner la demande d’actifs plus risqués, des actions aux crypto-monnaies.

