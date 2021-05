Le taux d’inflation aux États-Unis atteint son plus haut sommet depuis 2008; Ce n’est pas complètement haussier pour Bitcoin

«Les craintes d’inflation sont de bon augure pour Bitcoin», mais personne ne court pour acheter Bitcoin en constatant une forte augmentation du nombre. Et lorsque la Fed devient nerveuse et finit par créer un environnement sans risque, ce serait baissier pour toutes les classes d’actifs.

Une déroute a été observée sur les marchés après que l’inflation américaine a augmenté plus que prévu.

L’inflation américaine a bondi à 4,2% en avril contre 2,6% le mois précédent – le plus haut depuis 2008, alimentant les craintes que l’économie surchauffe maintenant. Le taux d’inflation a grimpé à son plus haut niveau en environ 13 ans en raison d’une forte augmentation des prix à la consommation à nouveau en avril.

L’indice des prix à la consommation a grimpé de 0,8%, la plus forte augmentation mensuelle depuis 2009, a annoncé mercredi le gouvernement, alors que la prévision était une progression plus modérée de 0,2%.

Cette hausse de l’inflation reflète une combinaison de dépenses accrues, de soutien budgétaire important et de goulots d’étranglement de l’offre à mesure que l’activité économique reprend.

En réponse aux dernières données, la Maison Blanche a déclaré que l’économie connaissait une «normalisation» des prix alors qu’elle se remettait de la pandémie. La forte inflation n’est que temporaire et s’atténuera l’année prochaine à mesure que la pandémie disparaîtra et que la plupart des gens retourneront au travail.

«Il y aura des mois qui se situeront au-dessous ou au-dessus des attentes alors que la forte demande rencontre la reprise de l’offre. Le rétablissement après la pandémie ne sera pas linéaire. Le Conseil des conseillers économiques continuera à surveiller les données au fur et à mesure qu’elles arrivent », a-t-il déclaré.

La Réserve fédérale a fixé son objectif d’inflation à 2%, mais avec la hausse des taux d’intérêt au cours des six derniers mois, les investisseurs craignent que l’inflation n’augmente encore plus.

L’économie était littéralement morte il y a un an. Il rugit maintenant. Une inflation historiquement élevée d’une année sur l’autre ne devrait surprendre personne. La plupart sont temporaires. – Alex Krüger (@krugermacro) 12 mai 2021

Dow a connu sa pire journée en 6 mois en s’effondrant de près de 700 points tandis que le S&P 500 a clôturé 2,2% en baisse, enregistrant sa plus forte baisse d’une journée depuis février. Le Nasdaq, très technologique, en baisse depuis fin avril, a perdu 2,7%, particulièrement sensible à l’inflation et aux taux d’intérêt élevés.

Une liquidation des obligations d’État américaines s’est également accélérée, faisant grimper le rendement des bons du Trésor à 10 ans à 1,68%. Cette augmentation est intervenue après que la Commission européenne a fortement relevé ses prévisions économiques pour les deux années à venir – 4,3% cette année et 4,4% en 2022 par rapport à la prévision précédente de 3,8% pour les deux années.

Les marchés de la crypto-monnaie ont également connu un recul, mais il s’agissait plus du PDG de Tesla, Elon Musk, que de la vente sur les marchés traditionnels.

«Les craintes d’inflation sont de bon augure pour Bitcoin. Il est temps de récupérer ce portefeuille Coinbase et de se protéger contre les assauts? » a tweeté le capital-risqueur Tim Draper. Mais comme l’a noté le commerçant Loomdart, la course de Bitcoin de 10 000 $ à 55 000 $ était exactement cela, les gens le reconnaissant comme une couverture contre l’inflation.

«Personne ne voit les chiffres de l’inflation et pense immédiatement ‘ok… c’est ça. C’est ce que je devais faire pour investir dans le bitcoin »», a-t-il ajouté.

Bien que bon à long terme, à court terme, avec l’entrée des institutions dans l’espace crypto, il est désormais autant affecté par les facteurs macroéconomiques que nous l’avons vu lors du crash de mars 2020 alors que tout comme le pétrole, les actions et l’or , la réserve de valeur numérique a également enregistré une vente de panique momentanée.

«Lorsque l’inflation craint dans le pic américain, les taux, le dollar et les valeurs financières montent et tout le reste diminue, même l’or. Cela peut être contre-intuitif », a noté le commerçant et économiste Alex Kruger.

Selon lui, outre les craintes réglementaires, la hausse de l’inflation conduisant à une augmentation des taux d’intérêt créera un environnement sans risque qui ne sera pas bon pour Bitcoin. Cela se produira lorsque la Fed deviendra nerveuse et commencera à parler d’inverser le cours. Et cela «arrivera plus tard dans l’année», a-t-il ajouté.

S2FX intact .. cela commence à ressembler au marché haussier de 2013 pic.twitter.com/lpJRbRiCaO – PlanB (@ 100trillionUSD) 13 mai 2021

