Le taux R monte en flèche, mais les infections «en vrac» donnent un énorme coup de pouce à la stratégie vaccinale britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Les cas de coronavirus se sont avérés avoir augmenté de 50% entre le 3 mai et le 7 juin, le taux d’infections doublant tous les 11 jours en raison des inquiétudes concernant la variante Delta (Inde). Mais une étude de React a montré que les groupes d’âge plus âgés qui ont reçu une ou les deux doses du vaccin se sont avérés plus susceptibles d’être immunisés contre la souche dans un coup de pouce aux efforts de vaccination de la Grande-Bretagne. La journaliste de Sky News, Charlotte Lomas, a déclaré: “Certains chiffres alarmants là-bas, mais les auteurs de l’étude tiennent à souligner que nous sommes maintenant dans une position très différente de celle où nous étions lors des précédentes périodes de croissance de ce virus au printemps dernier et à l’automne dernier.

“Ce que nous constatons maintenant, c’est que la majeure partie des infections à Covid concerne les jeunes, les enfants âgés de 5 à 12 ans en particulier et les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans.

“Donc les tranches d’âge non vaccinées.

“Ce que nous ne voyons pas dans le groupe d’âge plus avancé, c’est une augmentation de cette variante Delta et cela suggère qu’ils combinent une certaine immunité et une protection en étant complètement vaccinés.”

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a ouvert la réservation de vaccination aux plus de 21 ans plus tôt cette semaine alors que le gouvernement a annoncé son intention de reporter la réouverture complète de la société jusqu’au 19 juillet.

