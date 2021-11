Actualités Bitcoin

Le TBD de Jack Dorsey construit un pont entre Fiat et Crypto avec des identificateurs décentralisés

AnTy22 novembre 2021

Le livre blanc du géant des médias sociaux Twitter et de l’échange Bitcoin décentralisé du PDG de Square, Jack Dorsey, a été publié.

Appelant à une économie inclusive, l’équipe TBD a évoqué la nécessité de construire des rampes d’accès où tout le monde peut accéder et participer à l’économie.

Il y a treize ans, le livre blanc Bitcoin a été publié, qui « a tout changé », avec l’idée « forgée dans les mathématiques et la théorie des jeux », qui « a créé un grand livre universel et une nouvelle monnaie native d’Internet, accessible à tous, et sécurisé par les forces concurrentielles du marché », a noté le développeur TBD dans l’annonce officielle.

Maintenant, pour libérer le potentiel du bitcoin et des infrastructures financières décentralisées alors que la plupart des gens vivent encore dans le monde fiat, Dorsey propose de jeter des ponts entre le monde fiat et crypto.

« Grâce à ces connexions, nous améliorerons considérablement l’accessibilité et l’utilité des actifs cryptographiques en réduisant les frais généraux liés à l’entrée et à la sortie de ces actifs afin d’effectuer des transactions économiques quotidiennes », a écrit le développeur TBD.

Le premier brouillon du livre blanc est en ligne, et sur GitHub : https://t.co/rn35B8gw6D https://t.co/RPZPyhlLin – jack⚡️ (@jack) 20 novembre 2021

Dans son explication, ils ont également noté les défis de cette vision, y compris la réglementation et qu’aucune interface avec le système monétaire traditionnel ne peut être totalement sans confiance, et nous ne pouvons pas non plus échanger de manière atomique la crypto contre des actifs fiduciaires ou réels qui nécessitent une confiance sociale.

À ce titre, TBD repose sur des identifiants décentralisés (DID) qui permettent des identités numériques vérifiables pour faciliter des échanges dignes de confiance entre les contreparties.

TBD propose une solution qui ne repose pas sur une fédération pour contrôler l’accès au réseau, n’a pas de jeton de gouvernance et le protocole permet aux participants de négocier la confiance directement entre eux.

Le protocole tbDEX facilitera également l’échange sécurisé des informations d’identité minimales nécessaires et acceptables pour les contreparties afin de satisfaire aux exigences et aux réclamations ultérieures de ne pas collecter ou enregistrer d’informations personnellement identifiables.

« Lorsque nous avons annoncé TBD au monde, nous nous sommes engagés à être une entreprise open source, de développement ouvert et de feuille de route ouverte », ont-ils déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.