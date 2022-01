Le TC fait appel d’une condamnation considérée comme légale pour payer une dette avec le sexe oral

01/04/2022 à 19:18 CET

La Cour constitutionnelle a déposé un recours contre une condamnation jugée légale pour faire face au paiement d’une dette avec le sexe oral. La Haute Cour a classé l’appel interjeté contre un jugement de la Cour supérieure de justice des îles Baléares qu’il considérait comme légal de demander des fellations pour régler une dette, ne jugeant pas opportun d’entrer pour évaluer si c’est légal ou non, car n’ayant pas « une importance constitutionnelle suffisante », comme le rapporte le journal Último Hora.

De cette façon, en déposant le recours, elle soutient la résolution de la Audition de Palma, qui ne considérait pas comme un crime de payer une dette monétaire entre adultes par le biais de relations sexuelles.

À l’époque, la section 2, présidée par Diego Gómez-Reino, a accepté de rejeter l’appel formé par la victime, écartant à son tour l’existence d’un crime continu de coercition, Contre la demande du procureur de la République et du juge d’instruction lui-même.

Les faits remontent à mois de septembre de l’année 2019, lorsque la femme, en raison de problèmes financiers, a demandé l’aide de son ex-beau-frère, un homme de 58 ans, qui vit comme elle dans une ville de la région du Pla de Majorque. Après avoir établi les conditions de la dette, il a perçu sur son compte un revenu de 15 000 euros.

2019

Quelques jours plus tard, selon la plainte, l’homme lui a dit que puisqu’il lui avait fait cette faveur avec l’argent, elle devait lui donner deux ou trois « biberons » (fellation) par semaine. Les deux se sont rencontrés à cinq reprises pour, après avoir discuté pendant un certain temps, avoir des relations sexuelles orales dans la voiture de l’accusé.

La femme a reconnu se sentir menacée par son ex-beau-frère, avec qui jusqu’à ce moment-là elle entretenait d’excellentes relations. La plainte reflète plusieurs phrases intimidantes telles que « tant que dure la dette, vous agirez comme une xiribeva (pute) » ou « Je suis très radical. Je peux à la fois être agressif et vindicatif. Êtes-vous au courant de ce que je viens de vous dire ? Je n’aie pas beaucoup de pitié le jour où je me suis mis dans un plan de combat. Il ne faut pas le remettre en question. » De même, selon la plaignante, elle a assuré que l’accusé lui avait suggéré d’aller « au-delà de la fellation » et de faire un 69.

Quelque temps plus tard, la femme l’a dit à sa mère et à une amie et l’accusé, en apprenant, a multiplié les appels et les messages de harcèlement, comme l’atteste la plainte déposée auprès de la police nationale. Le 3 janvier 2020, la plaignante a reçu une lettre certifiée conforme envoyée par son ex-beau-frère avec trois feuilles manuscrites harcelant la femme et l’avertissant qu’elle doit se conformer ou elle la dénoncerait.

Les avocats de la victime ont réclamé l’initiation d’un délit d’abus sexuel, tandis que le juge d’instruction l’a laissé sous une lourde contrainte et le parquet a compris qu’ils étaient mineurs. Cependant, l’audience a rejeté l’affaire parce qu’elle a compris qu’il y avait un consentement libre, ce qui a incité le plaignant à déposer une plainte recours en inconstitutionnalité. Rappelons que la décision du TSJIB a suscité une grande polémique en son temps et a même provoqué la réaction de la ministre de l’Égalité, Irene Montero, qui a publié un tweet critiquant la décision : « Une femme désespérée demande à son beau-frère pour de l’aide. Pour lui donner de l’argent Il l’oblige à être sa ‘pute’ et à lui faire des fellations. Quand elle n’en peut plus, il menace d’intenter une action en justice contre elle et sa fille. Elle dénonce et cela arrive. «