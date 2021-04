Le TCL Pro 20 5G est le mobile le plus avancé de la société et dispose d’un écran OIS et d’une caméra | La technologie

TCL vient de présenter ses nouveaux mobiles lors d’un événement où nous avons vu de très nombreux écrans. Parmi les nouvelles propositions, celle qui se démarque est un TCL 20 Pro 5G doté d’une dalle AMOLED avec la technologie NXTVISION pour rehausser les couleurs.

TCL poursuit son chemin dans l’industrie mobile et, lors d’un événement où ils ont présenté plusieurs appareils, ils ont annoncé le lancement de trois nouveaux smartphones. Le TCL 20 Pro 5G est le plus avancé des trois et il arrive, bien sûr, en montrant son écran.

Et, bien qu’ils soient déjà de plus en plus connus en Occident, il y en a encore beaucoup qui ne savent pas d’où vient TCL. C’est une entreprise chinoise qui peut avoir beaucoup à dire sur notre territoire parmi les utilisateurs qui veulent des panneaux de qualité.

Ils occupent les premières positions dans les producteurs de panneaux et leurs télévisions sont les plus intéressantes. Une grande partie de la technologie qu’ils implémentent dans leurs plus grands panneaux, tels que différents moteurs d’amélioration de l’imageC’est la pierre angulaire de son engagement envers les téléphones mobiles, et le TCL 20 Pro 5G en tire sa poitrine.

TCL 20 Pro 5GDisplay 6.67 “AMOLED panel | FullHD + resolution of 2.400 x 1.080 pixels | 394 pixels par pouce | HDR10ProcessorSnapdragon 750GMemory RAM6GBStorage256GBCaméras principalesMain 48MP stabilisé, f / 1.79 | 16MP f / 2.4 grand angle | 5 Mpx f / 2.2 macro | 2 Mpx Profondeur f / 2,4 Caméra frontale 32 Mpx f / 2,45 Batterie 4500 mAh Système d’exploitation Android 11 + TCL UID Dimensions et poids 164,2 x 73,8 x 9,07 mm | 190 grammes Prix 549 euros

Conception de verre 3D et un écran qui promet d’être le plat principal

Le design est un point fort de l’appareil. Avec une partie avant avec un écran incurvé et un petit menton, force est de constater qu’il ressemble à un mobile haut de gamme. Le dos est fini en verre et cherche à se différencier du reste avec un module caméra différent.

C’est quelque chose que nous avons vu dans d’autres mobiles d’entreprise, comme le TCL 10L -analysis- ou le TCL 10 Pro -analys- et, dans ce modèle, les quatre caméras sont disposées individuellement et verticalement.

Nous trouvons un terminal avec des dimensions de 164,2 x 73,8 x 9,07 millimètres et un poids de 190 grammes. L’écran a 6,67 “et le panneau est AMOLED avec une résolution FullHD +, ce qui se traduit par 2 400 x 1 080 pixels et un total de 394 pixels par pouce.

TCL garantit que la luminosité du mode de surbrillance est de 700 nits, nous avons la compatibilité DCI-P3 et plusieurs certifications comme Netflix HDR10 ou TÜV Rheinland pour protéger la vue. Maintenant, la particularité est la puce Iris 6, qui est chargée de calibrer l’écran et d’améliorer les couleurs lorsque nous activons le mode NXTVISION.

C’est quelque chose qui valorise les couleurs en temps réel en fonction de ce qui est affiché à l’écran et, en fait, c’était le principal atout des terminaux de la marque que nous avons testés jusqu’à présent.

La fréquence d’affichage est de 60 Hz et, lors d’un événement de présentation précédent, TCL nous a expliqué que la décision d’opter pour 60 Hz Lorsqu’il y a des mobiles à 90 Hz ou 120 Hz c’est parce qu’ils ont cherché à optimiser le logiciel pour qu’il fonctionne bien et parce que, et c’est plus important, la technologie d’amélioration de l’image fonctionne en temps réel et à 90 ou 120 Hz elle aurait consommé beaucoup d’énergie.

Pour terminer la section consommation de contenu, il faut parler de son et, en ce sens, nous n’avons qu’un seul haut-parleur.

Batterie Snapdragon 750G et 4500 mAh avec chargement sans fil

Pour pouvoir proposer la 5G, on sait déjà qu’on peut s’attendre à un SoC intéressant et, cette fois, c’est le Snapdragon 750G. C’est la même puce que le récent ZTE Axon 20 5G, un mobile qui présentait de très bonnes performances dans pratiquement toutes les tâches.

Le GPU est l’Adreno 619 et dispose de 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas choisir une configuration différente, mais nous pouvons augmenter la mémoire avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Petit à petit, de plus en plus de mobiles 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300 à 400 euros.

La batterie est de 4500 mAh et a une charge de 18 W Quick Charge 3.0, que nous sommes un peu courts à ce stade, et Charge sans fil de 15 W.

Dans la section logiciel, nous trouvons Android 11 avec la couche de l’entreprise, TCL UI.

Quatre caméras avec un Sony principal optiquement stabilisé

Comme je l’ai dit, l’écran promet d’être le point fort de ce terminal, mais j’aime bien qu’ils aient inclus une caméra principale optiquement stabilisée. Il s’agit du capteur Sony IMX582 qui a 48 mégapixels et une taille de 1/2 “.

L’ouverture est de f / 1,79 et est accompagnée d’un grand angle de 16 mégapixels f / 2,4, une macro 5 mégapixels f / 2,2 et une caméra de profondeur, également 2 mégapixels f / 2,4.

Sur le devant, dans un trou au centre de l’écran, on retrouve un capteur 32 mégapixels f / 2,45.

Lancement et prix du TCL 20 Pro 5G

Le lancement du TCL 20 Pro 5G Il est imminent sur plusieurs marchés européens au prix de 549 euros. Il sera vendu en deux couleurs, Moondust Grey et Marine Blue.