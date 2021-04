Le teaser d’Ajay Devgn du film RRR de Rajamoulli surprend les fans, regardez le teaser

Devgn, enveloppé dans un châle, jette le châle pour se révéler aux ennemis alors que leur commandant donne aux soldats le signal de tirer sur Devgn. (Crédit: Ajay Devgn / twitter)

Dans un cadeau surprise pour des millions d’adeptes d’Ajay Devgn, le SS Rajamouli réalisé RRR a publié le teaser du film. Roudram Ranam Rudhiram, dirigé par Rajamouli de la renommée de la série Baahubali, a Devgn comme l’un des principaux protagonistes et le film devrait sortir en salles en octobre 2021 cette année.

Le teaser de plus d’une minute montre Devgn entouré d’une horde d’ennemis visant des fusils sur Devgn. Étant un film SS Rajamouli, le teaser ne commence pas avec rien de moins que le tir de drone en mouvement qui montre Devgn entouré d’ennemis de tous les côtés. Devgn, enveloppé dans un châle, jette le châle pour se révéler aux ennemis alors que leur commandant donne aux soldats le signal de tirer sur Devgn.

Charger. Objectif. Tirer. Merci @ssrajamouli de m’avoir imaginé dans un personnage aussi excitant et puissant. – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 2 avril 2021

On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue du film, mais le look de Devgn ressemble à celui d’un bandit ou d’un rebelle se battant pour une cause forte. Vêtu d’une demi-chemise noire de fatigue, chargée de balles et de munitions, Devgn est gravement blessé sur les lieux. Loin d’avoir peur de sa mort imminente par les ennemis, l’acteur lance un coup de sang, un regard de défi à ses ennemis et agite les bras pour accepter son sort. On ne peut pas dire avec certitude si l’inévitable se produit réellement lorsque le teaser se termine avant que les ennemis ne massacrent Devgn avec des balles. Le teaser construit le mystère et amène le public à se demander si Devgn vivra ou mourra dans le film.

Après que le teaser ait été partagé par le pseudo twitter officiel de RRR, l’acteur Devgn a également partagé le teaser de son compte Twitter personnel et a remercié ses fans de lui avoir souhaité son anniversaire. Selon les rapports initiaux, le film se déroule au début du XXe siècle en Inde et imagine deux héros célèbres Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem se rencontrant à un moment donné dans le passé. Bien qu’il ne semble pas y avoir de parallèle avec le scénario du film dans la vraie vie, le film pourrait avoir des références historiques. L’attente des fans de SS Rajamouli et Ajay Devgn ne prendra fin qu’en octobre 2021 lorsque le film sera enfin sorti en salles.

