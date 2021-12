Le teaser de la dernière saison de Killing Eve promet une fin malheureuse

Tout n’est pas perdu car la scène finale du teaser montre Villanelle et Eve réunis, cette dernière portant un scooter de mobilité. « Vous voulez faire un tour ? » Eve propose à une Villanelle à l’air inconfortable.

La saison trois s’est terminée en 2020 avec Villanelle et Eve promettant de ne plus jamais se revoir. Pourtant, un dernier regard en arrière a clairement montré que se quitter peut être plus facile à dire qu’à faire.

En plus de Oh, Comer et Shaw, Killing Eve joue également Kim bodnia comme Konstantin Vasiliev, le gestionnaire de longue date de Villanelle. Selon le teaser, Konstantin va se glacer cette saison – littéralement.