Le teaser de la destitution met en place la rencontre du bureau ovale de Bill Clinton et Monica Lewinsky

Le premier teaser pour America Crime Story: Impeachment est sorti sur Internet mercredi soir, et bien qu’il n’ait offert qu’un aperçu du dernier volet du drame de Ryan Murphy, il a définitivement donné le ton que les fans peuvent attendre de la série. Mettant en vedette Beanie Feldstein dans le rôle de Monica Lewinsky et Clive Owen dans le rôle du président Bill Clinton, Impeachment dramatisera l’affaire qui a secoué la nation et changé à jamais le visage de la politique américaine.

Dans la nouvelle bande-annonce, la caméra suit Lewinsky de Feldstein alors qu’elle traverse la Maison Blanche jusqu’au bureau ovale, faisant passer un cadeau pour son amant. La scène est marquée comme un film d’horreur, et les téléspectateurs n’ont pas un aperçu de leurs visages à ce stade. Les fans devront attendre une bande-annonce complète pour avoir un aperçu du reste de la distribution, dont Edi Falco dans le rôle d’Hilary Clinton, Margo Martindale dans le rôle de Lucianne Goldberg, Sarah Paulson dans le rôle de Linda Tripp, Annaleigh Ashford dans le rôle de Paula Jones, Anthony Green en tant que vice-président Al Gore et Billy Eichner dans le rôle du journaliste Matt Drudge. La star de GLOW, Betty Gilpin, était censée incarner l’experte conservatrice Ann Coulter, mais l’actrice a révélé que son scénario avait finalement été abandonné.

Les deux premiers épisodes de la saison débuteront sur FX le mardi 7 septembre à 22 h HE. Il s’agit de la première saison de l’émission depuis L’assassinat de Gianni Versace diffusé au début de 2018, et est basé sur le livre de Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. La destitution devait initialement faire ses débuts en septembre 2020, mais a été suspendue en raison du calendrier chargé du producteur exécutif Ryan Murphy. La pandémie de coronavirus a également reporté la production. Une fois le tournage commencé à la fin de l’année dernière, un membre de l’équipe a été testé positif au virus, ce qui a forcé davantage de retards.

L’idée de faire une saison centrée sur le procès de destitution de Clinton a été considérée comme controversée au début car elle allait être diffusée à un moment donné à l’approche de l’élection présidentielle de 2020. En 2019, le PDG de FX, John Landgraf, a défendu la série, insistant sur le fait que les Clinton ne jouaient pas un rôle majeur dans le spectacle qu’ils faisaient. “C’est vraiment une histoire révisionniste telle qu’elle est racontée à travers le point de vue de ces femmes dont les histoires ne semblaient en aucune façon centrales aux enjeux politiques de ce qui se passait mais qui sont devenues vraiment centrales à cela”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter à la temps. “Hillary est un personnage dedans, mais elle n’en est pas l’un des personnages principaux.”