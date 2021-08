Le teaser de la saison 3 de Netflix vous révèle la date de sortie ⋆ 10z viral

in

Netflix a enfin annoncé la date de sortie de la troisième saison à venir de la série de thrillers psychologiques à succès Tu, avec Penn Badgley et Victoria Pedretti. La série devrait faire son retour tant attendu le vendredi 15 octobre, plus d’un an après le début de la deuxième saison en 2019.

L’annonce de la date vient également avec la sortie du premier Tu Teaser de la saison 3 que vous pouvez consulter ci-dessous, taquinant l’arrivée du petit garçon de Joe et Love alors que Joe promet de changer en devenant l’homme dont son bébé peut être fier.

Qui a dit qu’élever un enfant serait un jeu d’enfant ? YOU S3 arrive le 15 octobre. pic.twitter.com/sFzdSjxEGS – VOUS (@YouNetflix) 30 août 2021

Basé sur la série de romans de Caroline Kepnes, Tu se concentre sur Joe Goldberg, un harceleur toxique et délirant qui a tendance à devenir extrêmement obsédé par chaque fille dont il tombe amoureux. La saison 3 continuera de suivre la relation compliquée de Joe et Love, qui attendent leur premier enfant ensemble dans leur nouvelle maison de banlieue.

La série met actuellement en vedette Penn Badgley, Victoria Pedretti, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Saffron Burrows, Tati Gabrielle et Dylan Arnold. La nouvelle saison mettra également en vedette un nouvel ensemble de stars récurrentes dont Scott Speedman, Michaela McManus, Shanno Chan-Kent, Ben Mehl, Christopher O’Shea, Christopher Sean, Bryan Safi, Mackenzie Astin, Ayelet Zurer, Jack Fisher, Mauricio Lara, et Scott Michael Foster.

Tu a été développé par Sera Gamble & Greg Berlanti, avec Gamble comme showrunner. Il a d’abord été lancé en tant que série à vie qui est finalement devenu un original de Netflix à partir de sa deuxième saison en raison de sa popularité.

La série est produite par Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur et Alloy Entertainment en association avec Warner Horizon Scripted Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo et Marcos Siega sont producteurs exécutifs.