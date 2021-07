Le teaser de la saison 4 de ‘Yellowstone’ révèle comment [Spoiler] Pourrait survivre (VIDEO) ⋆ 10z viral

in

Si vous êtes comme nous, l’attente pour plus de Yellowstone a été douloureuse, mais pas aussi douloureuse que la fin de la finale de la saison 3 l’a été pour les Duttons. Heureusement, nous avons maintenant une mise à jour, la première promo et de nouveaux détails sur les personnages.

Le teaser fait un excellent travail pour récapituler une partie de ce que la famille Dutton a vécu avec leur ranch au cours des trois premières saisons, y compris ce cliffhanger final choquant dans lequel le patriarche John (Kevin Costner) et deux de ses enfants, Beth (Kelly Reilly) et Kayce (Luke Grimes), ont été attaqués. (John a été abattu sur le bord de la route, une bombe a été envoyée au bureau de Beth et Kayce a été sous le feu de plusieurs hommes armés.) “La vengeance vaudra la peine d’attendre”, promet la vidéo, avec une date de retour à l’automne 2021.

La promo se termine avec Rip Wheeler (Cole Hauser), un employé du ranch, trouvant John en train de saigner sur la route, nous savons donc au moins qu’il a une chance de pouvoir aider avant qu’il ne soit trop tard. « Ne meurs pas sur moi maintenant. Pas comme ça », confie-t-il à son futur beau-père. Regardez-le ci-dessous.

Cela vient après que le Dutton restant, Jamie (Wes Bentley), ait peut-être averti Rip que quelque chose pourrait se passer en lui disant qu’il ne devrait plus l’appeler. Jamie s’est éloigné de la famille – en particulier du patriarche – après avoir découvert que John n’était pas son père biologique. Et à la fin de la saison, on ne pouvait s’empêcher de se demander quel rôle Jamie aurait pu jouer dans l’attaque contre sa famille.

Jacki Weaver, Piper Perabo et Kathryn Kelly rejoignent également le casting dans des rôles récurrents, tandis que Finn Little est un nouveau habitué de la série. Caroline Warner de Weaver est la PDG de Market Equities. (Comme vous vous en souviendrez, l’ancien PDG, Willa Hayes, interprété par Karen Pittman, a commis l’erreur de jouer avec Beth, qui a été remboursée lors de la finale.) Summer Higgins de Perabo est un manifestant de Portland « contre la police qui protège l’agriculture industrialisée et l’abattage des animaux. Kelly’s Emily est une technicienne vétérinaire qui va nouer une relation avec un nouveau cow-boy.

Et Little’s Carter est un jeune garçon qui ressemble à un Rip 2.0, il n’est donc pas étonnant que Beth pense qu’il doit être au ranch ? De plus, Will Patton, qui joue le père biologique de Jamie, est devenu régulier.

“C’est incroyable. Je pense que la saison 4 est la meilleure saison à ce jour », a déclaré Jefferson White (qui joue l’homme de ranch Jimmy) à TV Insider en novembre 2020. « La saison 3 avait une sorte de rythme lent. C’était comme une construction lente et frémissante de cette finale, qui a évidemment eu une telle explosion culminante laissant tant de Duttons en danger, et la saison 4 ne fait que commencer à ce rythme effréné. Le premier épisode de la saison 4 est mon épisode préféré de la série pour le moment, donc j’ai hâte que les gens le voient.

