Le teaser de l’événement Warzone Nuke donne une date possible

Le premier teaser de l’éventuel événement nucléaire de Warzone a finalement été abandonné

Les joueurs de Call of Duty reçoivent un nouveau jeu chaque année, et donc la plupart de la communauté est très impatiente. Avec l’arrivée d’un tout nouveau jeu année après année, de nombreux fans sont choqués de voir un changement aussi minime dans Warzone et Verdansk depuis sa sortie il y a plus d’un an. Bien qu’il y ait eu des changements tels que Bunkers, Rebirth Island et plus récemment les Zombies, Warzone est resté principalement le même depuis son lancement.

Cependant, aujourd’hui, tout change. Activision a envoyé des teasers aux créateurs de contenu sur la prochaine étape pour les Zombies, mais le teaser le plus récent confirme presque l’événement Nuke.

21 avril @CallofDuty 👀 pic.twitter.com/tOHA7NntUM – MerK (@JoeDeLuca) 13 avril 2021

La note se lit comme suit: «Une fois que les auberges sont arrivées ici, nous supposons que Verdansk est presque parti pour les damnés. 21 avril. 12h. » Le 21 avril semble être la date à laquelle Warzone pourrait changer pour toujours. Avec des fichiers audio faisant référence à un événement nucléaire qui fuit depuis des mois maintenant, et de nombreuses sources fiables indiquant que Verdansk sera parti, cela semble la conclusion probable.

Nous prévoyons que l’heure de midi sera PT afin que tout le monde dans le monde puisse vivre cet événement. Cependant, nous ne savons pas s’il s’agira d’un événement en direct, d’une cinématique répétable ou de quelque chose de complètement différent. Nous devons donc attendre d’en savoir plus d’Activision.