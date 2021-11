Le teaser de Prithviraj donne un aperçu de la royauté et de la bravoure du roi guerrier dans Akshay Kumar-Manushi Chillar starrer

Prithviraj avec la bande-annonce d’Akshay Kumaar

La bande-annonce et la date de sortie du prochain magnum opus d’Akshay Kumar, Prithviraj, sont ici. Le film est entré dans les étages en 2019. Le drame d’époque a été réalisé à grande échelle et le teaser donne un aperçu de l’action, de la romance et du dialogue.

Prithviraj raconte la vie du roi guerrier de la dynastie Chauhan qui a repoussé les premières invasions de Muhammad de Ghori, un souverain de la dynastie Ghurid. Le film a été écrit et réalisé par Chandraprakash Dwivedi et verra les débuts à Bollywood de Miss Monde 2017 Manushi Chillar.

Le teaser commence par un champ de bataille et un cri de guerre décrivant Prithviraj comme « Hindustan Kaa Sher ». Le teaser présentait Sanjay Dutt en tant que Muhammad de Ghori et Manushi en tant que princesse Sanyogita. Le film met également en vedette Sonu Sood, Ashutosh Rana, Sakshi Tanwar, Lalit Tiwari, Man Vij dans des rôles clés.

Akshay Kumar, tout en partageant le teaser, a déclaré qu’il capture l’essence de la vie du guerrier légendaire Samrat Prithviraj Chauhan. Il est trop tôt pour savoir si le film expose le guerrier sous un jour différent de celui déjà représenté à l’écran jusqu’à présent. Kumar a déclaré que le film avait essayé de présenter sa vie et sa valeur de la manière la plus authentique possible et que le film rendait hommage à son courage inégalé.

Prithviraj, produit par Yash Raj Films, sortira en salles le 21 janvier 2022, coïncidant avec le week-end de la fête de la République. Le film avait été annoncé plus tôt pour une sortie à Diwali 2020 mais a été reprogrammé en salles. Le tournage du film a été suspendu en raison d’une pandémie de coronavirus et les décors ont dû être démontés. Il a finalement repris le tournage sur un plateau intérieur. Manushi commencera son passage en tant qu’actrice avec Prithviraj. Cela fait partie de son contrat de trois films avec Yash Raj Films, qui sera suivi d’une autre comédie avec Vicky Kaushal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.