Le teaser de River City Girls 2 marque le lancement de l’été 2022

WayForward a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain beat-em-up les filles de la ville de la rivière 2 au dernier Indie World direct présentant ce qui a fait un retour, les nouveautés du jeu et réduisant également la sortie pour l’été 2022.

Avant la bande-annonce, le réalisateur Bannon Rudis et la productrice Colleen Fannin ont parlé de leurs expériences avec la série River City et de leur enthousiasme à se mettre au travail sur ce nouveau jeu. « Je suis un fan de River City depuis l’époque de la Nintendo Entertainment System », a déclaré Rudis. Fannin a également révélé que le jeu aura une coopération en ligne.

La bande-annonce elle-même montre la même bagarre pixélisée qui a rendu le premier jeu si bon, ainsi que de nouveaux mouvements que Misako et Kyoko peuvent utiliser, ainsi que leurs petits amis Kunio et Riki en action aux côtés de nouveaux personnages Marian et Provie. Toute l’action était accompagnée d’une chanson de Megan McDuffee, la même compositrice qui a fait la bande originale du premier jeu.

Nous avons eu un premier aperçu du jeu en mouvement à partir d’une bande-annonce du Tokyo Games Show en octobre, et il a toujours fière allure dans ce nouveau teaser. L’ajout de plus de ce qui a rendu le premier jeu si génial est attendu mais intelligent étant donné à quel point la série dérivée était déjà complète. De nouveaux personnages et mouvements, ainsi que des chemins de branchement et une ambiance similaire, semblent être la recette du succès.

River City Girls 2 sortira à l’été 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.