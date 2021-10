Parmi les films les plus attendus de 2022 figure « The Batman » avec Robert Pattinson.

Le film, dont la sortie est prévue le 4 mars, suivra le croisé capé dans une nouvelle aventure qui le verra croiser la route de plusieurs personnages emblématiques des bandes dessinées et des films de DC.

Jeudi, Warner Bros. a offert aux fans un très bref teaser avant DC FanDome, un événement qui présente des images des projets à venir du studio.

Le clip de six secondes ne contient qu’une seule photo d’un projecteur projetant un faisceau rouge dans le ciel avec le célèbre logo de Batman bloqué. Le motif est connu sous le nom de « signal de chauve-souris » et sert de signe à Bruce Wayne qu’il est temps de s’habiller et de passer à l’action.

« Ce n’est pas seulement un signal », peut-on entendre Pattinson dire d’une voix off avec un ton sensiblement bourru. « C’est un avertissement. »

Le clip révèle ensuite qu’une nouvelle bande-annonce du film sera diffusée au DC FanDome le samedi 16 octobre. Cette bande-annonce est sortie tôt samedi :

Plusieurs fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs relations – en particulier avec la voix rauque de Pattinson, qui est dans le style d’autres représentations emblématiques du personnage.

« Sa voix de Batman est en train de la perdre ???? » un fan a écrit.

« HOLY F–K EST-CE LA VOIX DE ROB BATMAN ? » a dit un autre.

Ajouté un troisième: « Bonjour la voix de Batman de Robert est tellement sexy. »

Vendredi, le studio a doublé le battage médiatique et a offert une paire d’affiches pour le film.

Dans l’un, on peut voir Batman marcher sous la pluie sur un fond rouge vif alors que sa cape souffle légèrement dans le vent, le symbole de la chauve-souris argentée sur sa poitrine brille clairement à travers la tempête.

Sur la deuxième photo, le Riddler de Paul Dano, également éclairé par une lumière rouge, tient une carte qui dit : « À Batman ».

De même, le réalisateur Matt Reeves a partagé une photo de Zoë Kravitz, qui incarnera Selina Kyle, également connue sous le nom de Catwoman, un anti-héros emblématique souvent associé au Dark Knight.

En plus de Pattinson, 35 ans, Kravitz et Dano, « The Batman » mettra en vedette un casting de stars comprenant Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis et Peter Sarsgaard. Le film sortira en salles le 4 mars.