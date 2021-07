Le teaser de ZTE Axon 30 suggère le lancement imminent d’une technologie de caméra de deuxième génération

in

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

ZTE a publié un teaser pour l’Axon 30. Il s’agira du premier smartphone de l’entreprise avec sa technologie de caméra sous-écran de deuxième génération.

Le fabricant chinois ZTE a été la première entreprise à lancer un téléphone avec une caméra sous-écran. Bien que la caractéristique unique du ZTE Axon 20 ait posé de nombreux problèmes, il s’agissait d’un bond en avant pour l’entreprise et l’industrie dans son ensemble. Maintenant, la société prépare son dernier produit phare, emballant une version améliorée de ce système de caméra.

Le premier rendu teaser de l’Axon 30 a été publié sur Weibo, détaillant le premier produit phare de ZTE avec sa technologie de caméra sous-écran de deuxième génération.

Le rendu met en valeur la conception tout écran du téléphone – un écart notable par rapport aux modèles Axon 30 Pro et Axon 30 Ultra perforés.

Caméra sous-écran de deuxième génération

À en juger par les affirmations de ZTE, l’Axon 30 devrait connaître une nette amélioration des enjeux liés aux selfies. La zone d’écran au-dessus de la caméra comportera le double de la densité de pixels, réduisant l’effet flou évident sur l’Axon 20. La société parle également de taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz. Nous devrions également nous attendre à des améliorations de la qualité de la caméra, bien que ZTE ne le mentionne pas spécifiquement.

En février, ZTE a présenté un système de déverrouillage du visage 3D utilisant un scanner de lumière sous l’écran. On ne sait pas si cela fera ses débuts sur le ZTE Axon 30, cependant.

A quoi d’autre pouvons-nous nous attendre ?

ZTE n’a pas détaillé les autres spécifications du téléphone, mais nous pouvons émettre quelques hypothèses basées sur ses frères et sœurs. Les ZTE Axon 30 Pro et Ultra contiennent des chipsets Snapdragon 888, un stockage UFS 3.1, des écrans de 6,67 pouces et quatre caméras arrière dirigées par des capteurs de 64 MP. Attendez-vous à ce que ZTE emprunte à ces appareils.

Alors, quand le ZTE Axon 30 débarquera-t-il ? La société n’a pas confirmé la date de lancement du téléphone, mais des rumeurs suggèrent qu’un début en juillet est possible. Si tel est le cas, ZTE lancera sa technologie de caméra sous-écran de deuxième génération des mois avant que Samsung ne fasse ses débuts.