Le teaser d’Invincible nous donne un aperçu du prochain thriller de science-fiction où vos choix ont des conséquences

Le développeur indépendant Starward Industries a un thriller de science-fiction vraiment soigné en préparation appelé L’Invincible, qui se déroule dans une chronologie rétro-future. Aujourd’hui, nous en avons un nouveau regard.

Annoncé l’année dernière, dans ce jeu à la première personne, vous incarnez un scientifique qui se réveille sur la planète hostile Regis III et part en mission pour retrouver l’équipage disparu de votre vaisseau spatial. En recherchant vos camarades, vous découvrirez qu’il y a des « secrets terrifiants » sur la planète que vous ne connaîtrez que trop bien. La chose la plus importante est la survie, qui se résumera à ce que vous fassiez les bons choix.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pour retrouver les membres d’équipage disparus, vous utiliserez un équipement spatial avancé, ainsi que votre cerveau et votre instinct. Au fur et à mesure que vous reconstituerez le destin de votre équipage, les secrets de la planète seront découverts et, au fur et à mesure que vous approfondirez le mystère, vous réaliserez que vous n’êtes peut-être pas seul – et qu’il vaut mieux laisser certains endroits « intouchés ».

Voici une liste de fonctionnalités :

Cadre atompunk rétro-futur rappelant la course à l’espace Technologie analogique mais très avancée permettant aux drones et aux robots autonomes de soutenir ou de gâcher votre mission Un gameplay immersif avec une histoire non linéaire façonnée par vos relations, vos choix et vos compétences de persuasion Beau, état de la graphismes d’art alimentés par Unreal Engine Histoire intrigante inspirée du classique culte de science-fiction de Stanislaw Lem du même nom

L’Invincible devrait sortir en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.