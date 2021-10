Le teaser du 500e épisode de SVU confirme le retour d’une autre star disparue depuis longtemps

Le 500e épisode spécial de Law & Order: Special Victims Unit sera un retour aux sources rempli d’étoiles de retour pour féliciter le capitaine Olivia Benson. Le teaser diffusé après l’épisode SVU de cette semaine a confirmé que le capitaine Donald Cragen fera sa première apparition dans la série depuis 2015. Le créateur de Law & Order, Dick Wolf, a précédemment annoncé que Danny Pino apparaîtrait également.

Le teaser montre Benson (Mariska Hargitay) recevant un appel Facetime de Cragen (Dann Florek). « Capitaine, vous ne savez pas à quel point cela me rend fier de dire ça, » lui dit-il. Espérons que son apparence soit bien plus que cela, car cela fait longtemps que nous n’avons pas vu Cragen. Il a quitté la série en tant qu’acteur principal à la fin de la saison 15 en 2014, puis a été invité dans l’épisode de la saison 16 « Perverted Justice » en mai 2015.

Cragen était l’un des personnages les plus durables de la franchise Law & Order, derrière Benson et Det. Fin Tutuola (Ice-T). Il était l’un des détectives originaux de Law & Order, jouant dans les trois premières saisons de la série. En 1999, Wolf a nommé Cragen capitaine de l’Unité spéciale d’aide aux victimes, rôle que Benson occupe aujourd’hui.

Sur la base du synopsis de l’épisode publié par NBC, une autre star de retour de SVU aura un rôle plus important dans le 500e épisode. Le mois dernier, Wolf a annoncé que Danny Pino serait de retour en tant que Det. Nick Amaro, qui est parti à la fin de la saison 16. On voit Amaro (avec une barbe) surprenant Benson dans une salle d’interrogatoire. Il se présente pour demander à Benson d’aider à effacer le nom d’un homme condamné, et cette affaire ramène un autre homme du passé de Benson dans sa vie. Le teaser confirme également que la médecin légiste Melinda Warner, interprétée par Tamara Tunie, sera également de retour. L’épisode sera diffusé le jeudi 21 octobre à 21 h HE, avant Law & Order: Organized Crime.

Il pourrait y avoir plus d’acteurs de Law & Order qui reviendront bientôt à la télévision. NBC et Wolf ont récemment annoncé que le premier Law & Order reviendrait pour la 21e saison. On ne sait pas quand la nouvelle saison commencera ou qui reviendra même. Anthony Anderson, qui a joué le dét. Kevin Bernard au cours des trois dernières saisons, a déclaré à Rachael Ray que Wolf lui avait demandé s’il serait intéressé à revenir. « Alors, nous verrons ce que l’avenir nous réserve », a-t-il déclaré.