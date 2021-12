Le teaser pliable d’Oppo Find N montre un rival compact du Galaxy Z Fold 3

TL;DR

Oppo a révélé une vidéo teaser pour son prochain Find N pliable. Le teaser montre un écran pliable avec un écran de smartphone beaucoup plus petit que prévu.

Plusieurs rumeurs en 2021 indiquent qu’Oppo lancerait bientôt un téléphone pliable, et la société vient de publier une vidéo teaser qui nous donne un bon aperçu du soi-disant Find N pliable.

Le clip teaser, publié par le compte Weibo de l’entreprise, montre un pliable qui a un petit écran externe lorsqu’il est plié. En fait, cela rappelle des appareils comme la gamme Compact de Sony d’antan. Ainsi, ceux qui sont rebutés par les dimensions disgracieuses des pliables actuels de style Z Fold voudront peut-être mettre cet appareil sur leur liste de souhaits. Découvrez le clip ci-dessous.

Nous examinons également l’appareil dans son état déplié, affichant un écran plus grand avec une caméra selfie dans le coin supérieur gauche. L’écran pliable semble être d’environ 4:3, mais nous supposons que c’est une taille plus petite que le Samsung Galaxy Z Fold 3 en raison de l’écran compact du smartphone et de ses dimensions globales plus petites. La vidéo semble également suggérer que le téléphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales latéral, un peu comme les pliables de Samsung.

La vidéo et la publication d’Oppo confirment que nous en saurons plus le 15 décembre, qui est le deuxième jour de l’événement Inno Day d’Oppo. Il ne nous reste donc plus que quelques jours à attendre pour en savoir plus sur ce pliable plutôt intrigant.

Que pensez-vous de l’écran externe compact de l’Oppo Find N ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

