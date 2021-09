Le teaser Valimai d’Ajith rappelle au public Fast and Furious, la poursuite à vélo de Dhoom et le teaser de la montre

Bien que les producteurs du film n’aient pas annoncé la sortie en salles du film, le film devrait sortir au cours de Pongal l’année prochaine.

Le teaser de Valimai, vedette d’Ajith Kumar, a surpris les fans de la superstar tamoule avec ses extraits de séquences d’action à vélo phénoménales. Le film en préparation depuis deux ans était très attendu par les fans d’Ajith Kumar et le premier aperçu du film a plus que compensé leur attente. Dirigé par le réalisateur H Vinoth et produit par Boney Kapoor, le film a touché tous les bons accords dans son teaser avec des dialogues nets et des séquences d’action à couper le souffle.

Le teaser commence par une séquence de vélo dans les airs au ralenti alors que le protagoniste livre quelques lignes de dialogue sur son territoire et son héritage. Peu de temps après la séquence de vélo, on peut voir le pied droit de la star du film Ajith Kumar au milieu des étincelles de feu. La séquence d’incendie devient intense alors que de nombreuses scènes d’incendie accompagnées de musique forte dévoilent la star vêtue d’un t-shirt bien ajusté et d’un treillis. Peu de temps après, on peut voir Kumar faire du vélo à une vitesse semblable à celle d’une balle sur le bord de la route, dans des espaces clos faiblement éclairés, traversant un groupe de véhicules de police.

Dans une scène qui rappelle aux téléspectateurs Fast and Furious 7, Ajith fait du vélo à une vitesse supersonique pour traverser un bâtiment de verre avant d’atteindre le bâtiment d’en face. Une grande partie du tournage a été réalisée en Russie et le film serait actuellement en phase de post-production. Valimai semble être un drame d’action policier avec de nombreuses séquences de poursuite et d’action. Les séquences de vélo du teaser donnent une idée de la série Dhoom d’autrefois produite par les films Yash Raj dirigés par Abhishek Bachchan, Hrithik Roshan, John Abraham, entre autres.

Bien que les producteurs du film n’aient pas annoncé la sortie en salles du film, le film devrait sortir au cours de Pongal l’année prochaine. Le film est la deuxième entreprise consécutive de H Vinoth avec Ajith Kumar et Boney Kapoor après que leur premier passage ait produit Nerkonda Paarvai, le remake officiel en tamoul du film hindi Pink.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.