Le teaser vidéo montre le design du OnePlus 10 Pro et ce gros appareil photo

Nous avons eu un premier aperçu du OnePlus 10 Pro début novembre et les fuites et les rumeurs n’ont pas cessé depuis. À ce stade, nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir sur l’appareil, y compris le chipset, la configuration de l’appareil photo, la batterie et la capacité de charge rapide. Mais pour tous ces changements, peut-être le plus important – qu’on l’aime ou qu’on le déteste – est la nouvelle bosse de caméra enveloppante. Les rendus précédents nous ont montré la conception du téléphone, et maintenant nous pouvons examiner de plus près le OnePlus 10 Pro grâce à un teaser vidéo.

Ce qui ressemble à une vidéo officielle de pré-lancement a été publiée sur Weibo, mettant en vedette le OnePlus 10 Pro dans toute sa splendeur (selon 9to5Google). La vidéo commence par montrer l’écran avec sa caméra selfie perforée en haut à gauche (comme la série OnePlus 9) avant de passer à l’arrière de l’appareil, où se déroule l’action. Ici, nous voyons le coloris noir avec sa gigantesque bosse de caméra et la marque Hasselblad. Nous voyons également une unité de couleur verte, qui semble ici beaucoup plus riche que les rendus précédents suggérés.

La vidéo ne s’arrête pas là, cependant, et nous laisse avec une date et une heure de lancement – jusqu’à 22h00 le 10 janvier (Pacifique). Nous savions que OnePlus essayait un calendrier de lancement différent de celui des versions précédentes, et le teaser confirme ces débuts en Chine – nous nous attendons à ce que le reste du monde obtienne l’appareil en mars ou avril.

Malheureusement, comme cela a trop souvent été le cas depuis les premières fuites, nous n’entendons rien sur le plus petit OnePlus 10 dans ce teaser vidéo. Cela dit, nous nous attendons à ce qu’il présente un design similaire et fonctionne sur la même puce Snapdragon 8 Gen 1 que le modèle pro tout en réduisant certaines spécifications et en vendant au détail à un prix inférieur.

Le OnePlus 10 Pro semble avoir beaucoup à offrir, il sera donc intéressant de voir comment il se compare à un autre téléphone actuellement uniquement en Chine, le Xiaomi 12.

