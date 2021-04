Le technicien qui a économisé 30000 £ grâce à la recherche de bonnes affaires ⋆ .

Lily a réussi à mettre de côté une grosse somme d’argent en respectant un budget et en trouvant des bonnes affaires (Photo: Metro.co.uk)

How I Save est notre série hebdomadaire qui explore les tenants et les aboutissants de l’argent – comment nous le dépensons, comment nous l’économisons et pourquoi cela nous cause tant de stress.

Chaque semaine, nous demandons à une personne différente de nous parler de son approche de l’épargne, puis de documenter tout ce qu’elle dépense pendant une semaine.

Ensuite, nous demandons à un expert sa sagesse sur la façon dont nous pouvons tous augmenter nos économies.

La dernière fois, nous avons discuté avec un producteur de Crystal Palace qui a réussi à ranger 15000 £ en lock-out.

Aujourd’hui, nous examinons les finances de Lily *, 23 ans, qui travaille dans le secteur de la technologie à Londres.

Comment Lily sauve:

Je gagne 33k £ par an et j’ai actuellement 30k £ d’épargne sur mon compte d’épargne (10k £ dans un LISA, dont 8k £ est le mien et 2k £ de bonus gouvernemental).

Honnêtement, j’ai économisé autant d’argent simplement en aimant une bonne affaire et en recherchant toujours des codes de réduction. Pour les achats comme les vêtements, le maquillage, les soins de la peau et les articles ménagers, j’essaie toujours d’utiliser des codes de réduction et de profiter au maximum des tendances de vente pour acheter au prix le plus bas.

Je n’ai pas grandi avec beaucoup d’argent et ma mère m’a vraiment inculqué cela, mais je trouve aussi très amusant de faire une bonne affaire.

Je budgétise le jour même où je suis payé et je transfère de l’argent dans des économies (accessibles), donc je ne le classe pas vraiment comme mon salaire à dépenser. Je n’y accède que si j’en ai vraiment besoin.

Je suis un fervent partisan de l’épargne, mais je sais que la budgétisation des économies est une position privilégiée et vraiment impossible pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ont été touchés par des congés ou qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

Je ne sais pas vraiment pourquoi j’économise. Je voudrais une maison un jour dans un proche avenir, mais le marché du logement à Londres est vraiment effrayant et je ne sais même pas comment commencer à épargner suffisamment pour un dépôt décent.

La copropriété ne me plaît vraiment pas du tout, et je ne connais pas les débuts de l’investissement pour tirer le meilleur parti de l’épargne. J’aurais aimé qu’il y ait un moyen facile d’en savoir plus à ce sujet, car je suis assez prudent en ce qui concerne les économies.

J’ai du mal à économiser parce que j’aime les vêtements. Sérieusement, c’est mon plus gros vice.

À l’époque pré-pandémique, j’adorais rencontrer des amis et aller prendre un verre et dîner. Pendant la pandémie, cela a été remplacé par du café à emporter… mon compte bancaire m’a fait honte ce mois-ci en montrant que j’avais dépensé plus de 50 £ en mars dans un café. Je n’arrête pas de me dire que je soutiens les entreprises locales…

J’ai commencé un nouvel emploi quelques jours avant le premier verrouillage et j’ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler à domicile, ce qui signifie que j’économise sur les voyages, qui s’élevaient auparavant à plus de 170 £ par mois à Londres.

Je tombe également dans la catégorie du bouclier si tôt dans la pandémie que j’ai évité de sortir autant que je le pouvais, ce qui m’a aidé à faire des économies dès le début.

Mon partenaire travaille dans l’industrie du son, qui a été durement touchée par la pandémie. Il est en congé mais nous avons quand même pu payer le loyer malgré cela.

Je crois comprendre que d’autres n’ont pas été aussi chanceux pendant la pandémie, c’est pourquoi j’ai essayé de ne pas quitter ma région pour attraper des cas.

Comment Lily dépense:

Dépenses mensuelles:

1175 £ par mois de loyer partagé entre deux personnes (soit 680 £ chacune) 120 £ sur les autres factures réparties entre deux personnes (60 £) Contrat de téléphone de 26 £ J’ai aussi un abonnement à une salle de sport mais cela a été interrompu pendant une grande partie de la pandémie , donc actuellement 0 £

Total: 766 £ par mois. Je prévois 800 £ au cas où les factures augmenteraient.

Une semaine de dépenses:

Lundi: J’ai été payé le week-end et les factures ont donc déjà été transférées de mon compte vers le compte que je partage avec mon partenaire. J’ai également transféré 500 £ immédiatement dans une épargne séparée au cours du week-end, donc mon compte courant semble déjà un peu épuisé!

Cette semaine commence assez lentement, mais mon abonnement café à Grind sort aujourd’hui (que j’ai acheté dans une faible tentative de dépenser moins en café à emporter): 13,50 £.

Un voyage Uber de la semaine dernière sort de mon compte: 4,72 £. Je n’ai jamais vraiment utilisé Uber avant la pandémie, mais maintenant je le ferai si les transports en commun semblent très encombrés. J’ai reçu ma première dose de vaccin, mais je dois encore faire attention.

Total dépensé le lundi: 18,22 £

Mardi: Toute une série de dépenses sont engagées aujourd’hui et ont frappé durement mon compte bancaire.

Je perds 166 £ pour couvrir certains travaux dentaires mineurs dont j’avais besoin il y a quelques semaines (bien que je puisse récupérer une partie de cet argent grâce à mon programme de travail Medicash).

L’argent dépensé le week-end sort également de mon compte: 6,48 £ sur Itsu, 9,25 £ pour le café pour mon partenaire et un ami lors de l’une des (innombrables) promenades du week-end, 12,10 £ pour (plus!) Café, mais cette fois-ci grains de café pour la réserve de café à la maison. Je perds également 8,45 £ à Waitrose pour une course de collation d’urgence.

Le soir, je fais un cours de yoga via l’application Down Dog. C’est honnêtement l’un des meilleurs achats que j’ai fait pendant le verrouillage pour remplacer les cours au gymnase. Cela coûte environ 20 £ pour un abonnement d’un an à toutes leurs applications, y compris une application HIIT que j’utilise également. 0 £ dépensé.

Total dépensé mardi: 202,48 £

Mercredi: C’est un jour de bosse, alors je traite mon partenaire et moi à emporter au coût de 11,70 £. Je dépense 21,99 £ sur Amazon en soins capillaires pour fille bouclée car j’ai besoin de réapprovisionner en produits.

Je couvre le coût des grosses commandes de Tesco chaque semaine, qui arrive aujourd’hui pour 78,59 £

Sur le plan positif, je reçois 27,98 de certains vêtements que je suis retourné.

Total dépensé mercredi: 112,28 £

Jeudi: Je traite mon partenaire et moi avec des cafés trop chers pour 6,70 £ le matin.

Dans l’après-midi, je me faufile dans un cours HIIT pendant ma pause déjeuner. J’utilise une application des mêmes créateurs de Down Dog et je fais partie de l’abonnement d’un an, qui coûte 0 £

Total dépensé le jeudi: 6,70 £

Vendredi: Je commence aussi aujourd’hui par une promenade matinale et un café (la caféine crée une dépendance, d’accord?) 2,90 £ sur le latte d’avoine. Mais cette caféine a frappé? Inestimable.

Au déjeuner, je poste une robe que j’ai vendue sur Depop, qui coûte 3,60 £ et je rentre à pied devant Superdrug et m’offre un masque facial pour commencer ce week-end: 3,97 £.

Total dépensé le vendredi: 10,47 £

Samedi: TfL facture 3,00 £ pour un voyage à Londres alors que je voyage pour rencontrer un ami pour prendre un cocktail dans un parc (chic, je sais). En chemin, j’achète une part de pizza pour 3,90 £.

Au cours de la journée, je casse accidentellement l’un des verres à cocktail fantaisie de mes amis qu’elle a apportés et j’achète immédiatement un remplacement pour 21 £ chez elle avant qu’elle ne puisse refuser.

Je transfère également automatiquement 20 £ supplémentaires sur mon compte Monzo via un ordre permanent et dans un petit pot d’épargne. Je mets 20 £ par mois pour recharger des cadeaux à Noël car j’adore soigner ma famille et décembre peut coûter cher. Comme c’est entre les comptes, je ne le classe pas vraiment comme une dépense et je peux y accéder à tout moment.

Total dépensé le samedi: 24,50 £

Dimanche: J’ai un peu la gueule de bois alors j’achète un café à emporter pour 2,90 £.

Mes baskets sont également vraiment détruites de ne pouvoir faire autre chose toute l’année que de marcher socialement à distance, alors je m’achète une nouvelle paire en guise de remontée: 38,47 £.

Je passe le reste de la journée à bing Netflix (une nécessité du dimanche), à ​​faire la sieste (une nécessité de gueule de bois) et à commencer une présentation de travail pour la semaine prochaine.

Cette semaine, j’ai légèrement dépensé, mais cela arrive toujours la semaine après le jour de paie, car des achats comme les produits de soins capillaires et les baskets étaient nécessaires depuis un certain temps et j’attendais d’être payé. Je m’attendais également à payer les frais de soins dentaires, que je peux toujours puiser dans des économies pour couvrir si nécessaire.

Total dépensé le dimanche: 41,37 £

Total dépensé cette semaine: 415,74 £

Comment Lily pourrait sauver:

Nous avons discuté avec les experts de Plum, l’application intelligente pour gérer votre argent, pour savoir comment Lily peut mettre de côté plus (et ce que nous pouvons apprendre de ses dépenses). Veuillez noter que les pourboires de Plum ne constituent pas des conseils financiers.

Voici ce qu’ils ont dit:

Hé, Lily! Merci d’avoir partagé votre semaine avec nous.

Quelle excellente position à 23 ans. Avoir 30 000 £ d’économies est tout simplement incroyable. Votre habitude de budgétisation universitaire et votre goût pour une bonne affaire vous ont certainement été utiles. Excellent travail!

Voyons maintenant de plus près comment nous pouvons continuer à maximiser votre argent.

Économie

Lily, tu es définitivement dans la cour des grands en matière d’épargne. Bien que la budgétisation ne soit pas si glamour, c’est une étape essentielle dans la gestion de votre argent dont vous avez prouvé qu’elle peut faire des merveilles.

Vous avez mentionné que vous ne savez pas comment commencer à épargner pour un dépôt de garantie, mais nous allons vous révéler un petit secret. Vous faites déjà toutes les bonnes choses. Faire un budget qui vous donne la possibilité de mettre de l’argent de côté régulièrement contribuera grandement à constituer cette somme forfaitaire.

Cela étant dit, si économiser pour un nouveau pad est un peu trop en ce moment, pourquoi ne pas fixer un objectif un peu plus amusant à atteindre? Certes, les vacances ne sont pas exactement au rendez-vous en ce moment, mais il serait peut-être bien de mettre de l’argent de côté pour un séjour ou, osons-nous le dire, une machine à café?

Si vous vous sentez très sensé, vous pouvez même envisager de créer un fonds d’urgence en transférant de l’argent dans un compte à accès facile. Les experts conseillent généralement que vous disposez de trois mois de frais de subsistance dans ce pot au cas où vous auriez besoin de couvrir des coûts soudains et imprévus.

Une fois que votre fonds d’urgence est prêt et que vous avez remboursé toutes les dettes immédiates à intérêt élevé, c’est le moment où beaucoup de gens commencent à penser aux investissements. Pour lancer le bal, vous pourriez peut-être réfléchir à ces deux questions. Premièrement, est-ce vraiment le bon moment pour vous d’investir? Et deuxièmement, quels sont vos objectifs d’investissement?

Une fois ceux-ci triés, il s’agit alors de faire vos recherches sur les différentes options d’investissement disponibles, afin que vous puissiez trouver celle qui vous convient. Il faut toujours se rappeler que votre capital est à risque si vous investissez, alors ne vous sentez pas obligé de vous précipiter dans quoi que ce soit.

Dépenses

Lily, tu es une acheteuse très avisée. Rechercher des bonnes affaires et utiliser des codes de réduction sont tous d’excellents moyens de tirer le meilleur parti de votre pâte durement gagnée.

Nous sommes également impressionnés par votre planification. Vous connaissez clairement vos habitudes de dépenses et avez déjà commencé à constituer un «fonds de Noël» dédié avant le grand jour.

Bien qu’il semble que le café à emporter soit devenu votre étau de verrouillage, il est important de vous faire plaisir de temps en temps. S’il faut une infusion de qualité pour vous donner ce petit remontant, alors allez-y!

Maintenant que les choses commencent lentement à revenir à la normale, vous voudrez peut-être penser à intégrer un fonds dédié «Faites-vous plaisir» dans votre budget.

Dans les applications de gestion de l’argent comme Plum, vous pouvez créer des poches pour organiser votre argent. Mettre en place un “ pot amusant après le verrouillage ” signifiera que vous pourrez revenir aux dîners et aux boissons avec vos amis, tout en cultivant ce pécule de 30 000 £.

* Le nom a été changé.

How I Save est une série hebdomadaire sur la façon dont les gens dépensent et épargnent, tous les jeudis. Si vous souhaitez partager de manière anonyme comment vous dépensez et épargnez – et obtenez des conseils d’experts sur la façon de régler vos finances – contactez-nous par e-mail ellen.scott@metro.co.uk.

Si vous voulez plus de trucs et astuces pour économiser de l’argent, ainsi que discuter de l’argent et des alertes sur les offres et les remises, rejoignez notre groupe Facebook, Money Pot.



