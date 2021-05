Le téléchargement du Royaume-Uni accueillera le “ pilote ” du festival de trois jours en juin: Moshing est autorisé

Les organisateurs de UK’s Télécharger festival ont annoncé les détails de Télécharger le pilote, un festival pilote de trois jours qui fera partie du programme de recherche événementielle du gouvernement britannique.

Prévu du 18 au 20 juin à Donington Park dans le Leicestershire, l’événement aura une capacité de 10 000 personnes et sera le premier du genre dans le but de revenir à des événements en direct à grande échelle. Il fait suite au pilote de Sefton Park de Liverpool, qui a attiré 5000 fans de musique plus tôt ce mois-ci.

République des festivalsde Melvin Benn a commenté : « Suite à l’énorme succès de notre événement de Sefton Park, nous sommes ravis de contribuer à la phase II du programme de recherche sur les événements du gouvernement avec la création du premier festival de camping de trois jours qui sera le Télécharger le pilote à Donington Park. Cette prochaine étape massive nous aidera à comprendre et à étudier le retour en toute sécurité des festivals à grande échelle sans distanciation sociale ni masque facial pendant un week-end complet … le retour de l’expérience complète du festival que nous attendions tous et un retour si nécessaire. travailler pour des musiciens, des équipes en coulisses, des traiteurs et bien d’autres qui font partie de l’industrie exemplaire de la musique live au Royaume-Uni. “

Tout le monde sur place aura passé un test d’écoulement latéral avant l’entrée et reçu un résultat négatif et aura également passé un test PCR. Cela signifie que vous pourrez faire des mosh, danser, étreindre vos collègues téléchargeurs et vous balancer sans masque ni distanciation sociale.

Des chercheurs de Public Health England superviseront l’étude. Ils collecteront des données sur le risque de transmission, la suspension de la distanciation sociale et les couvertures faciales pendant plusieurs jours consécutifs. Ces données aideront à faire en sorte que les événements de cet été puissent se dérouler en toute sécurité.

Il y a certains critères que les organismes scientifiques doivent remplir pour leurs recherches (avoir plus de 16 ans en est un exemple). Toute personne souhaitant y assister devra d’abord lire et accepter un document de consentement pour s’assurer qu’elle comprend le processus de recherche et répond à ces critères avant de pouvoir acheter un billet.

Un communiqué de presse déclare que “le Télécharger le pilote fournira des preuves supplémentaires pour le gouvernement, les organisateurs d’événements et les consommateurs sur les considérations logistiques et pratiques de la réouverture des événements en toute sécurité, y compris des événements de plusieurs jours. “

Les billets seront mis en vente à partir du mardi 1er juin pour tous les Télécharger détenteurs de billets. La vente générale aura ensuite lieu à partir du 3 juin.

Les billets coûtent 129 £. Il n’y aura pas de billets à la journée disponibles, tous les festivaliers devant camper sur place pendant toute la durée de l’événement.

La programmation du festival sera annoncée le vendredi 28 mai.



Nous sommes ravis d’annoncer #DownloadPilot. Un projet pilote de festival de camping à Donington Park, qui fait partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement. Accès prioritaire pour les détenteurs de billets DL22 disponible le mardi 1er juin. Vente générale jeudi 3 juin http://t.co/mnsDqBoNCM pic.twitter.com/PPZ41jJEGL – Festival de téléchargement (@DownloadFest) 26 mai 2021

