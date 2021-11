Le téléphone Balmuda est un téléphone compact d’une entreprise de grille-pain haut de gamme

La société de design japonaise Balmuda a annoncé aujourd’hui son premier smartphone lors d’un événement presse à Tokyo. Le téléphone Balmuda directement intitulé est le premier produit de Balmuda Technologies, une nouvelle division de la société auparavant connue pour ses appareils ménagers élégants et haut de gamme tels que les purificateurs d’air et les cuiseurs à riz. Le grille-pain de Balmuda en particulier a un culte au Japon.

Comme vous vous en doutez, le téléphone Balmuda est assez différent des autres téléphones du marché. Le PDG Gen Terao a déclaré sur scène qu’il estimait que les smartphones étaient devenus trop gros et encombrants ces dernières années. Le téléphone Balmuda a donc été conçu avec la compacité et l’élégance comme objectifs principaux. Il a un écran 16:9 1080p de 4,9 pouces très net et est à peu près comparable à un iPhone SE de 4,7 pouces ; l’écran est légèrement plus grand et le téléphone est plus large de 2 mm, mais les lunettes plus petites signifient qu’il est plus court de 15 mm.

Le téléphone Balmuda est beaucoup plus épais au milieu que sur les bords.

Le téléphone Balmuda a une épaisseur totale de 13,7 mm à son point le plus épais, mais le panneau arrière se rétrécit fortement vers les bords. Il y a un seul grand appareil photo avec un capteur de 48 mégapixels dans le coin supérieur droit, et une découpe similaire en haut à gauche abrite un capteur d’empreintes digitales. La caméra selfie de 8 mégapixels est logée dans une découpe perforée en haut à droite de l’écran.

Les spécifications du téléphone sont généralement de milieu de gamme. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 765 et il y a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie ne fait que 2 500 mAh, ce qui, espérons-le, sera quelque peu compensé par le processeur moins puissant, bien que nous devions tester par nous-mêmes pour voir. Heureusement, le téléphone est doté d’une charge sans fil.

Là où Balmuda se différencie vraiment, c’est avec le design. C’est un cliché d’écriture technique bien usé de dire que quelque chose « se sent bien dans la main », mais c’était clairement l’intention de Balmuda ici avec la taille compacte et le dos incurvé qui se niche dans votre paume comme un caillou. J’ai de grandes mains, certes, mais je pense que presque tout le monde trouverait cela plus confortable à utiliser que les lourdes dalles de 6 pouces que la plupart d’entre nous transportons de nos jours. Bien que le boîtier soit en plastique, la qualité de construction semble solide et il y a un joli contraste entre le panneau arrière texturé et les bords brillants. Dans l’ensemble, c’est un objet mignon et attrayant.

Le téléphone Balmuda a un dos en plastique texturé et est disponible en noir ou blanc.

L’application de calendrier intégrée de Balmuda, qui se synchronise avec Google Calendar et Microsoft Outlook.

Le logiciel, basé sur Android 11, est également très différent de ce que vous trouverez aujourd’hui sur la plupart des téléphones Android. Il y a un écran d’accueil interactif avec divers éléments du fond d’écran personnalisables pour différents raccourcis ; par exemple, vous pouvez glisser sur l’une des lignes pour lancer Google Maps. Les balayages horizontaux vous déplacent entre certains des logiciels intégrés, comme un calendrier, une application de notes et une calculatrice. Tous ces éléments avaient des touches de conception soignées, comme la chronologie visuelle des photos et des mémos de l’application Notes, ou la conversion de devises intégrée de l’application de calculatrice et sa capacité à gérer de grands nombres japonais qui sont comptés par 10 000 plutôt que par milliers.

Le téléphone Balmuda sera disponible au Japon sous contrat avec SoftBank plus tard ce mois-ci, et Balmuda vend lui-même un modèle déverrouillé pour 104 800 yens (environ 920 $). Cela peut sembler beaucoup pour un téléphone Android 11 compact avec ces spécifications, mais alors 329 $ sonne probablement beaucoup pour un grille-pain aussi. Dans les deux cas, vous payez pour le design et l’expérience utilisateur plutôt que pour la nomenclature, et cela ne s’adresse clairement pas à quiconque souhaite un produit phare Android conventionnel. En tant que propriétaire du grille-pain Balmuda, j’ai hâte de savoir à quel point le téléphone résiste à une utilisation générale – car même si j’aime le grille-pain, un smartphone est beaucoup plus important dans ma vie.