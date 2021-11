le téléphone créé par une entreprise de torréfaction

18/11/2021 à 11h16 CET

Balmuda, la société japonaise derrière les grille-pain à vapeur, a annoncé votre premier smartphone. C’est un petit appareil avec un écran de 4,9 pouces Ce qui nous rappelle beaucoup le HTC One X qui a été lancé il y a près d’une décennie. Oui ok Balmuda est connu pour concevoir des appareils de luxe inhabituels dans son pays d’origine, cette annonce n’est pas tout à fait surprenante– A révélé en mai qu’il faisait une incursion sur le marché des smartphones et que son téléphone arriverait avant la fin de l’année.

La société s’est associée à Kyocera pour fabriquer l’appareil Android, qui dispose d’une connectivité 5G et prend en charge le chargement sans fil. Son écran de 4,9 pouces dispose d’un Résolution 1080p et est livré avec une caméra arrière de 48 mégapixels, une caméra frontale de 8 mégapixels et un capteur d’empreintes digitales. Le téléphone Balmuda fonctionne avec un Processeur Snapdragon 765 et dispose de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une capacité de batterie de 2500 mAH.

Pour le moment, la société n’envisage de lancer le téléphone qu’au Japon. Les précommandes dans le pays débuteront le 17 novembre à 10h en japonais, et l’expédition commencera le 26 novembre. Balmuda n’a pas dit si l’appareil sera éventuellement disponible ailleurs, mais la société a lancé l’emblématique « The Toaster » ailleurs dans le monde l’année dernière pour ceux qui ne craignent pas de payer près de 400 $ pour obtenir… des toasts.