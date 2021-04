Le téléphone de jeu Lenovo Legion de deuxième génération contient deux ventilateurs de refroidissement

Lenovo a dévoilé son combiné de jeu de deuxième génération, le Legion Phone Duel 2, qui comprend deux ventilateurs de refroidissement, un Snapdragon 888, jusqu’à 18 Go de RAM et une caméra pop-up de 44 MP. la libération est dans l’air.

Les rumeurs étaient vraies. Lenovo a dévoilé son combiné de jeu de deuxième génération, le Legion Phone Duel 2, et c’est un design encore plus audacieux que le premier modèle.

Le Legion Phone Duel 2 est centré sur un nouveau système de refroidissement qui associe une chambre à vapeur avec deux ventilateurs de refroidissement. Le Snapdragon 888 à l’intérieur devrait rester frais et maintenir des performances de pointe même pendant de longues sessions de jeu, en d’autres termes. Comme vous l’avez probablement remarqué, ce refroidissement dicte l’aspect unique du téléphone – le Snapdragon se trouve au milieu de la puce pour assurer une «symétrie inégalée» dans le refroidissement lorsque vous jouez à des jeux dans une orientation paysage.

Vous trouverez également une foule de mises à niveau utiles lorsque vous ne jouez pas au dernier bagarreur en ligne. Le Legion Phone Duel 2 dispose d’un écran AMOLED 144 Hz encore plus grand de 6,92 pouces (si toujours 1080p) avec prise en charge HDR10 + et d’une fréquence d’échantillonnage tactile ultra-rapide de 720 Hz. Vous trouverez également jusqu’à 18 Go de RAM, une batterie plus grande de 5500 mAh et une caméra latérale pop-up améliorée de 44 MP pour les selfies et la diffusion en direct.

Le contrôle joue un rôle important dans le Legion Phone Duel 2. Lenovo propose huit touches virtuelles, dont quatre boutons d’épaule à ultrasons, deux points de capacité arrière et deux points basés sur la force dans l’écran lui-même. Vous aurez beaucoup de raccourcis pour les jeux rapides. En conséquence, un nouveau système de rétroaction haptique double fournit des réponses plus précises à vos actions.

Le Duel 2 contient la caméra principale 64MP, la caméra ultra-large 16MP, les deux ports USB-C et la charge rapide 90W du premier téléphone Legion. Il peut y avoir peu de plaintes, cependant, lorsque la disposition de la batterie à deux cellules promet une charge complète en 30 minutes.

Il y a aussi de meilleures chances d’acheter le dernier modèle de Lenovo. Le Legion Phone Duel 2 sera lancé dans sa Chine natale en avril dans des couleurs noir et blanc, mais il arrivera également en Europe en mai à partir de 799 € (environ 948 $) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit € 999 avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace. Et surtout, les gens de l’autre côté de la planète pourraient ne pas être en reste. Lenovo dirait seulement que la disponibilité en Amérique du Nord est «à déterminer», mais cela reste une énorme amélioration par rapport à la non-présentation de la première Légion.

Comme l’année dernière, Lenovo a un défi majeur: Asus. Le ROG Phone 5 offre des performances similaires, et il est déjà disponible. Si vous voulez juste un téléphone de jeu rapide, vous pouvez acheter quelque chose maintenant. Cependant, le Legion Phone Duel 2 coûte moins cher sous sa forme de 12 Go (son prix est similaire en version 16 Go), vante une charge plus rapide, offre plus de commandes virtuelles et ne nécessite pas de module complémentaire pour un refroidissement supplémentaire. Si vous êtes à l’aise avec Lenovo et que l’attente ne vous dérange pas, cela pourrait offrir une valeur plus élevée.