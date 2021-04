Le téléphone de jeu Redmi sera lancé fin avril, la société partage les détails clés

Le téléphone de jeu Redmi devrait être lancé à la fin du mois.La société affirme que ce sera le produit phare du jeu hardcore le plus léger et le plus mince.Il aura également un prix abordable par rapport aux téléphones de jeu existants sur le marché.

La sous-marque Xiaomi, Redmi, taquine ses premiers smartphones de jeu depuis le début de l’année. La société a maintenant révélé via Weibo que le téléphone de jeu Redmi sera lancé à la fin du mois d’avril.

Le directeur général de la société, Lu Weibing, a également révélé les raisons du lancement de l’appareil de jeu dans un article traduit automatiquement sur Weibo, nous donnant quelques indices sur ce à quoi s’attendre.

Selon Weibing, les jeux et les sports électroniques sont les prochains grands domaines d’intérêt de l’entreprise. Il a déclaré que 70% des utilisateurs de Redmi sont jeunes et passent beaucoup de temps à jouer. La société a donc décidé de réunir un groupe de ses chefs de produit et d’ingénieurs passionnés de jeux pour créer le téléphone de jeu Redmi dédié.

Weibing a également fait remarquer que la plupart des produits phares du jeu sont chers, d’apparence inhabituelle et encombrants. Ils ont toujours ciblé une catégorie de niche de joueurs geek. Selon lui, beaucoup utilisent les téléphones de jeu existants comme combiné de rechange et non comme conducteur quotidien.

Le téléphone de jeu Redmi résoudra tous ces problèmes et sera un téléphone mobile «normal». Weibing a déclaré que la société avait également pris en compte la convivialité quotidienne de l’appareil en plus d’en faire un téléphone axé sur les jeux. Le téléphone a apparemment subi de nombreux changements de conception tout au long de son cycle de développement. Weibing affirme que ce sera «le produit phare du jeu hardcore le plus léger et le plus fin» du marché.

Redmi a également promis de maintenir le rapport qualité-prix de sa marque. Weibing a confirmé que le prochain téléphone sera abordable afin que plus de gens puissent en faire l’expérience par rapport aux téléphones de jeu actuels.

L’appareil sera très probablement alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 1200, comme indiqué précédemment par la société. Le chipset comprend un traçage de rayons piloté par logiciel et une prise en charge du taux de rafraîchissement de 168 Hz. Bien que le GPU dessus soit du SoC phare de l’année dernière.

On ne sait pas si le téléphone de jeu Redmi aura ou non des entrées physiques. Cependant, Weibing a déclaré dans son message que l’entreprise se concentrait sur «les performances, l’affichage et le contrôle».