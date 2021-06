Le téléphone gratuit T-Mobile est désormais un OnePlus Nord N200

En avril de cette année, T-Mobile a annoncé une nouvelle promotion agressive. Dans le but d’inciter davantage de personnes à utiliser son réseau 5G, l’opérateur a proposé de donner des téléphones 5G à quiconque en échange d’un téléphone fonctionnel de tout type et de n’importe quelle année. La promotion durera jusqu’à fin 2021.

Pour commencer, l’Uncarrier a proposé le Samsung Galaxy A32 comme téléphone T-Mobile gratuit. Cependant, à partir d’aujourd’hui, la société proposera à la place le OnePlus Nord N200 (via The T-Mo Report).

Quel est le piège? De toute évidence, T-Mobile veut que vous vous en teniez à son service. En tant que tel, vous obtiendrez ce téléphone gratuitement via des crédits de facture pour les deux prochaines années. Si vous décidez de quitter T-Mobile avant la fin de cette période de deux ans, vous devrez au transporteur le solde impayé restant.

Gardez à l’esprit que cette promotion s’applique aux nouveaux abonnés et aux abonnés actuels. Si vous êtes déjà avec T-Mobile, c’est une évidence : vous pouvez littéralement entrer dans le magasin avec un vieux téléphone et sortir avec un tout nouveau.

Téléphone T-Mobile gratuit : Bonnes et mauvaises nouvelles

Ce changement de téléphone est porteur à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que le OnePlus Nord N200 offre un meilleur matériel que le Galaxy A32. Il a un meilleur affichage avec un taux de rafraîchissement plus élevé, une caméra selfie de meilleure qualité et se charge légèrement plus rapidement. Cependant, le N200 a une configuration de caméra arrière plus faible et n’est disponible qu’en une seule couleur.

Notamment, le Nord N200 connaîtra également un calendrier de mise à jour plus faible que le Galaxy A32. OnePlus ne s’engagerait qu’à une seule mise à niveau d’Android (vers Android 12), puis à trois ans de « mises à jour de maintenance ». Pendant ce temps, le Galaxy A32 connaîtra le même calendrier de mise à jour que les autres téléphones Samsung : trois ans de mises à niveau et quatre ans de correctifs de sécurité.

Quoi qu’il en soit, l’idée de pouvoir échanger n’importe quel téléphone que vous avez assis dans un tiroir de votre maison et d’obtenir un tout nouvel appareil OnePlus est plutôt géniale. Comme indiqué précédemment, la promotion gratuite des téléphones T-Mobile durera jusqu’à la fin de cette année, bien que le téléphone proposé puisse à nouveau changer. En tant que tel, si vous voulez vraiment un Nord N200, vous devriez essayer de profiter du programme le plus tôt possible.