Le téléphone OnePlus, peut-être OnePlus Nord N200, atteint la FCC

La FCC vient de lister un nouveau téléphone OnePlus en route, qui pourrait être le OnePlus Nord N200. Cependant, il pourrait s’agir d’un appareil complètement différent. Le numéro de modèle DE2118 ne correspond à aucun téléphone OnePlus précédent. Le Nord N200 est le prochain téléphone que nous attendons de la société aux États-Unis, il serait donc logique que cette annonce soit liée à cet appareil.

La FCC est l’organisme de réglementation des États-Unis pour la sortie des nouveaux appareils électroniques connectés. Lorsqu’un produit passe par la base de données FCC, cela signale une date de sortie imminente aux États-Unis pour ce produit.

Dans cet esprit, nous venons de voir un nouveau téléphone OnePlus passer par la FCC. Le prochain appareil que nous attendons de la société aux États-Unis est le OnePlus Nord N200, comme l’a confirmé le PDG Pete Lau. Cependant, il est difficile de dire si cette liste est pour ce téléphone ou quelque chose de différent.

Les numéros de modèle répertoriés par la FCC sont DE2118 et DE2117. Il est probable que l’un des modèles soit une variante T-Mobile et l’autre une version déverrouillée. Cependant, le préfixe “DE” n’est pas apparu sur un téléphone OnePlus dans le passé, du moins pas à notre connaissance.

Les OnePlus Nord N10 et N100 de l’année dernière ont commencé avec un préfixe « BE ». Il est possible que le Nord N200 (et, éventuellement, le Nord N20, s’il existe) ait un préfixe « DE » pour signifier la gamme mise à jour.

OnePlus vient de lancer hier un nouveau téléphone Nord, le OnePlus Nord CE. Cependant, ce téléphone ne vient pas aux États-Unis, donc cette liste FCC n’est certainement pas cela.

Nous saurons probablement exactement de quoi il s’agit dans quelques semaines. Restez à l’écoute!