Le téléphone Pixel pliable de Google pourrait être sur la bonne voie pour être lancé cette année

Google a mené une énorme campagne anti-iPhone 13 cette semaine, tout comme Apple se prépare à ce qui sera sûrement des ventes monstres d’iPhone 13 cette année. Et Google a la meilleure arme pour s’attaquer au nouvel iPhone sous la forme du duo inédit Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Google a exposé les téléphones dans son magasin de vente au détail de New York tout en surprenant certaines personnes avec des croustilles de marque Google. La série Pixel 6 comportera un SoC Tensor fabriqué par Google qui laisse déjà perplexe les experts. Cela dit, les téléphones Pixel 6 ne sont même pas les combinés Pixel les plus excitants lancés cette année. Le Pixel pliable coche cette case, et le Pixel Fold pourrait encore être sur la bonne voie pour une sortie cette année.

Toutes les fuites suggèrent que Pixel Fold est réel

Le Pixel pliable de première génération est apparu dans une variété de rumeurs de jardin cette année, il doit donc être réel. C’est parce que les téléphones Pixels de Google ne sont pas des secrets bien gardés. Ils fuient toujours bien avant les événements de lancement, et parfois les fuites sont assez embarrassantes. Google aurait peut-être dévoilé la gamme Pixel 6 début août pour répondre au nombre croissant de fuites. Ou il l’a fait pour qu’il ait quelque chose pour contrer l’iPhone 13.

Le Pixel Fold est apparu dans des rapports indiquant que Samsung fournirait de nombreux composants clés du téléphone. Nous avons déjà expliqué pourquoi c’est si excitant : en gros, Samsung a fait un excellent travail avec le Galaxy Z Fold 3 (voir ci-dessus). Certains des mêmes composants haut de gamme seront intégrés au Pixel Fold.

Nous avons également vu des traces du téléphone Pixel pliable dans le code bêta Android 12 de Google. Ensuite, certains initiés suivent des composants spécifiques du smartphone. Comme les panneaux OLED LTPO 120 Hz fabriqués par Samsung qu’Apple utilise pour la série iPhone 13. La même technologie d’écran trouvera son chemin vers d’autres téléphones très attendus, comme le Pixel Fold.

Pixel pliable sur la bonne voie pour un lancement en 2021 ?

Certains de ces initiés qui ont continué à mentionner le Pixel Fold cette année viennent du groupe Display Supply Chain Consultants (DSCC). Ce sont des experts de l’affichage qui rendent souvent compte des derniers développements de l’entreprise.

David Naranjo a consulté Twitter pour répertorier tous les smartphones dotés de panneaux OLED haut de gamme fabriqués par Samsung Display. Ce sont les panneaux LTPO OLED avec des taux de rafraîchissement variables pouvant aller jusqu’à 120 Hz que j’ai évoqués plus haut. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront les premiers iPhones à proposer des écrans ProMotion 120 Hz.

Avec l’annonce de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max ayant un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, 20 modèles actuels et supposés utilisent des panneaux LTPO OLED de SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1 – David Naranjo (@DSCCDave) 16 septembre 2021

La liste de Naranjo comprend également le Pixel 6 Pro et le Pixel pliable. Selon lui, les deux téléphones Pixel pourraient être sur la bonne voie pour être lancés au quatrième trimestre de 2021. Cela a toujours été la fenêtre de date de sortie attendue pour la série Pixel 6, mais aussi les Pixels pliables.

Sur la liste figurent également d’autres téléphones pliables des fournisseurs chinois de smartphones Oppo, Vivo et Xiaomi. Des rapports précédents affirmant que Samsung fournirait des panneaux OLED pliables pour le Pixel Fold mentionnaient également certaines de ces sociétés.

Comme toujours, avec les fuites, elles ne fonctionnent pas toujours. L’Apple Watch 7 de l’événement iPhone 13 d’Apple en est la meilleure preuve. Le DSCC de Naranjo a peut-être offert des informations fiables dans le passé, mais même l’analyste qualifie les téléphones inédits de « rumeurs ».

De plus, nous avons des rapports qui indiquent que le Pixel Fold pourrait connaître des retards. Google pourrait présenter le Pixel pliable lors de l’événement Pixel 6. Mais le Fold pourrait ne pas être disponible à l’achat aussi tôt que les Pixels réguliers.