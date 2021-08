Le téléphone pliable compact fait son grand retour

11/08/2021 à 16h58 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Comment pourrait-il en être autrement, Samsung Galaxy Z Fold 3 D’autres appareils allaient également l’accompagner lors de l’événement Unpacked de l’entreprise. Dans ce cas, nous avons le plaisir de vous informer des Samsung Galaxy Z Flip 3, la dernière génération du compact pliable particulier de l’entreprise. Plus raffiné et avec des fonctionnalités intéressantes, cet appareil se présente comme une autre alternative parmi les téléphones flexibles et exclusifs.

Le Flip 3 propose un panneau AMOLED dynamique pliable de 6,7 pouces à une résolution de 2640 x 1080 Oui Fréquence 120 Hz. De plus, il dispose également d’un Écran secondaire de 1,9 pouces à l’avant lorsque l’appareil est plié. En ce qui concerne le matériel, Samsung intègre les Muflier 888 en tant que processeur, étant la seule option étant donné que dans les derniers appareils de l’entreprise, nous nous retrouvons sans puce Exynos.

Côté caméras, le Galaxy Z Flip 3 propose une double configuration arrière, avec un Capteur principal 12MP et un grand angle d’un autre 12MP. De plus, l’appareil propose une caméra frontale de 10MP. Parallèlement à cela, le Flip 3 comprend un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et une batterie de 3 300 mAh, compatible avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 11 W.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 frapper les magasins ensuite 27 août a partir de 999 dollars. L’appareil atterrira sur versions jusqu’à 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM. Vous pouvez trouver plus d’informations sur cet appareil sur le site officiel de la société.