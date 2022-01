Le téléphone pliable de Google apparaît sur Geekbench donnant des indices sur son lancement | La technologie

Les dernières rumeurs sur le dispositif de pliage se multiplient en raison de la fuite de son passage par le test synthétique Geekbench, indiquant clairement que cela pourrait être une réalité sous peu.

Les mobiles pliables sont l’avenir et, bien qu’à l’heure actuelle peu d’entreprises aient vraiment opté pour ces appareils, nous voyons de plus en plus de rumeurs sur les terminaux que nous verrons au cours des prochaines années. Et, est-ce que même Google semble en avoir un en main.

Les dernières fuites suggèrent que Mountain View développerait déjà son appareil pliable. En fait, ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que ce terminal aurait déjà passé un test de performance. Le test spécifique serait Geekbench et grâce à lui, nous avons connu certaines de ses spécifications.

Au niveau des prestations Ce qu’on a vu de cet appareil, c’est qu’il arriverait avec 12 Go de RAM et, logiquement, avec la dernière version d’Android, qui serait de 12. Quant au processeur, il n’a pas été vu dans le test ; mais compte tenu du fait que Google a maintenant son Tensor, on s’attend à ce qu’il fasse également une apparition ici.

La seule chose qui reflète les données techniques de ce test est qu’au moins, il existe déjà un modèle de test capable de passer par ces tests synthétiques rigoureux.. Au niveau de la conception, les dernières fuites suggéraient qu’il aurait un format similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold 3 et, par conséquent, qu’il s’agirait d’un type de tablette pliable.

Il n’y a pas de date de présentation fixée pour cet appareil et Google n’a fait aucun commentaire sur le terminal non plus. Nous devrons être attentifs à connaître tous les détails lorsqu’ils seront présentés au monde, pour le moment nous serons attentifs à toutes sortes de détails sur les informations telles que les batteries ou les appareils photo..

2022 sera peut-être l’année où Google lancera son appareil pliable, même si ce serait déjà tard car de plus en plus d’entreprises parient sur ce type de terminal. En fait, tout au long de cette année, il y a déjà plusieurs rendez-vous avec différentes entreprises pour se renseigner sur leurs dispositifs de pliage.