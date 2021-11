Le téléphone pliable de Google serait plus proche de la réalité, les spécifications de ses appareils photo sont filtrées | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Mountain View préparerait un téléphone pliable qui s’appellerait Google Fold et arriverait en 2022.

Les téléphones pliables semblent être l’avenir, et c’est pourquoi de nombreuses entreprises s’aventureront à lancer des appareils de ce style au fil des ans. Les dernières rumeurs suggèrent que Google sera l’un d’entre eux avec le supposé Pixel Fold,

Ce dispositif n’a pas encore été lancé, mais il hante déjà l’imaginaire collectif. La chose la plus frappante à propos de cet appareil sera son écran qui suivrait la ligne que Samsung a marquée avec le pliage et le pli serait vers l’intérieur de l’appareil.

Les principales fuites suggèrent qu’il serait révélé en 2022, il faudrait donc encore attendre quelques mois pour connaître en détail les caractéristiques de cet appareil et cela, tant qu’il est véritablement lancé sur le marché.

Ce que l’on sait aujourd’hui et qui rend l’idée d’un téléphone pliable de Google plus plausible, c’est que les spécifications des appareils photo ont été divulguées. Et, à la surprise générale, ils ne seraient pas les mêmes que les Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro.

L’ensemble de caméras que le Google Pixel Fold devrait avoir est dirigé par un capteur de 12 mégapixels signé par Sony, plus précisément, il s’agirait de l’IMX386. De plus, il serait accompagné d’une caméra ultra grand-angle et de deux capteurs de 8 mégapixels.

Concernant le processeur, rien n’est connu, même si Google suit ce qu’il a commencé avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, il est fort probable que le Google Fold dispose d’un processeur signé par Mountain View. Étant un appareil pliable, vous vous attendez également à une quantité décente de RAM.

Il n’y a pas beaucoup plus de détails sur le Google Fold, mais la vérité est qu’il y a suffisamment de désir pour qu’il devienne une réalité. Et, c’est ça, il serait intéressant de voir Google se lancer sur le marché des téléphones pliables avec un capable de rivaliser avec le Samsung Galaxy Z Fold 3.