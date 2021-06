Le téléphone pliable de Google utiliserait la technologie d’écran de Samsung | La technologie

Les panneaux pliants ultra-minces de Samsung commenceront à atteindre les appareils d’autres sociétés et Google a manifesté son intérêt pour ces écrans pour le terminal pliable qu’il serait en train de préparer.

Lorsqu’on pense aux téléphones pliables, la première entreprise qui vient à l’esprit est Samsung et, c’est normal, puisque c’est celle qui a la plus large gamme de terminaux avec écrans pliants. La technologie de ses panneaux a été très convoitée et après plusieurs années d’exclusivité sur les appareils Samsung, elle atteindrait désormais les mains d’autres sociétés..

Cette technologie repose sur l’utilisation d’une vitre ultra-fine ou UTG (ultra-thing glass) et qui peuple les terminaux pliables de Samsung depuis le lancement des Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip. Ce type de panneau est plus fragile que le verre conventionnel, mais offre beaucoup plus de résistance par rapport aux panneaux en plastique utilisés par d’autres dispositifs de pliage..

Ce qui s’est passé, c’est que Samsung va maintenant commencer à accepter les commandes d’autres sociétés concernant son verre ultra-mince et des alarmes se sont déclenchées avec l’annonce que Google serait intéressé par ce type de panneau. Toutes les rumeurs sur le terminal pliable de Google pourraient être vraies et la société de Mountain View se lancerait sur le marché des smartphones pliables.

Bien entendu, la décision de Samsung d’accepter les commandes de son panneau de verre ultra-mince ouvre également un éventail de possibilités pour les entreprises qui n’ont pas la possibilité de développement technologique des panneaux. Nous pouvons commencer à voir des appareils pliables des entreprises traditionnelles car en n’ayant pas à payer pour la recherche ou le développement d’écrans, ils peuvent se concentrer uniquement sur la conception du terminal.

Les rumeurs parlent aussi que le terminal pliable de Google arriverait dans la seconde moitié de 2022. Il est possible que nous commencions à voir beaucoup plus de fuites sur ce nouvel appareil ou que même dans la présentation du Google Pixel 6, ceux de Mountain View donnent quelques indice de ce qu’ils préparent.