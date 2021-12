Le téléphone pliable d’OPPO peut être vu avant sa présentation, il s’agit du OPPO Find N | La technologie

OPPO rejoindrait le train en marche des fabricants qui parient sur les terminaux pliables avec son nouveau OPPO Find N qui a été divulgué avant le lancement.

Les téléphones à clapet ont révolutionné la façon dont nous utilisons nos appareils. Et, est-ce que le fait d’avoir une relation de facteur et de forme différente rend les façons d’utiliser l’équipement différentes de celles habituelles. Bien sûr, de nombreux utilisateurs ne sont peut-être pas préparés à cette grande petite révolution.

Ces dernières années, nous avons vu différents fabricants miser sur les appareils pliables. Ceux qui résonnent le plus dans l’imaginaire populaire sont le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold de Samsung, les deux appareils ont des fonctionnalités intéressantes et deux façons d’intégrer l’écran pliable.

Et, est-ce que le format de type coque répond à des besoins clairs : quelqu’un qui cherche un appareil qui peut se plier pour rentrer dans toutes les poches possibles. Le format tablette donne à l’utilisateur la possibilité d’avoir un écran beaucoup plus grand dans la paume de sa main à tout moment.

Cette façon de comprendre le pliage semble être celle qui triomphera au fil des ans et, aujourd’hui, on sait qu’OPPO prépare un téléphone pliable avec des caractéristiques très similaires au Galaxy Z Fold 3 5G. L’un des filtres filtrants les plus reconnus du secteur technologique a montré à quoi ressemblera cet appareil.

OPPO Find N pic.twitter.com/MMzGo5270U – Ev (@evleaks) 10 décembre 2021

L’extérieur de l’OPPO Find N aurait un écran qui serait perforé dans la partie centrale supérieure pour intégrer une caméra. Cet écran extérieur semble grand et aurait de très petits cadres. On n’a pas vu si l’écran intérieur aurait également un module caméra.

Quant au reste du design, ce qui est apprécié, c’est qu’il s’agirait d’un appareil assez premium. Les matériaux de construction seraient en verre et en métal, le module de caméra serait à l’arrière et abriterait trois objectifs, plus un flash bicolore et le logo de la marque serait en bas.